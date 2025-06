Teenage Mercenary: annunciato l’adattamento anime del popolare webtoon

La notizia è ufficiale: Teenage Mercenary, il webtoon d’azione firmato da Rakyeon e illustrato da YC, riceverà un adattamento anime.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli account ufficiali della serie, mandando in visibilio la community di lettori che da tempo speravano di vedere il giovane mercenario all’opera anche in versione animata.

Un webtoon che ha conquistato milioni di lettori

Pubblicato originariamente sulla piattaforma Webtoon, Teenage Mercenary ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al suo mix avvincente di azione, tensione e dramma emotivo.

La storia segue le vicende di Ijin Yu, un ragazzo sopravvissuto a un disastro aereo in giovane età e cresciuto come mercenario in un Paese in guerra. Dopo dieci anni, Ijin torna finalmente in Corea del Sud per ricongiungersi con la famiglia, ma il suo passato lo segue da vicino.

Ambientato in un liceo dove le regole sociali sono dettate dalla forza e dal potere, il protagonista dovrà adattarsi a una nuova vita, cercando di proteggere le persone care senza tornare a essere il soldato spietato di un tempo.

Azione e sentimenti in un equilibrio perfetto

Ciò che ha reso Teenage Mercenary un successo internazionale è la sua capacità di fondere perfettamente scene d’azione mozzafiato con momenti di grande introspezione e legami familiari toccanti.

Ijin è un personaggio complesso, diviso tra la violenza che ha imparato a usare per sopravvivere e il desiderio di una vita normale. I suoi sforzi per proteggere la sorella e integrarsi nella nuova realtà scolastica creano una narrazione ricca di contrasti e colpi di scena.

In attesa di nuovi dettagli sull’anime

Al momento, non sono ancora stati rivelati lo studio di animazione coinvolto, lo staff tecnico né una data di uscita.

Tuttavia, l’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan, che sperano in una trasposizione fedele all’opera originale, capace di trasmettere la stessa intensità narrativa e il carisma dei personaggi.

Con l’interesse sempre crescente verso gli adattamenti anime dei webtoon, Teenage Mercenary si prepara a diventare uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi.