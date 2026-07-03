Lucky Red: in arrivo il restauro 4K di Kiki e grandi novità

La quindicesima edizione di Ciné – Giornate di Cinema si è confermata il palcoscenico ideale per delineare le grandi manovre dell’industria cinematografica italiana in vista dei prossimi mesi. Nella splendida cornice di Riccione, i riflettori si sono accesi soprattutto sulle attesissime novità di Lucky Red, che ha sfruttato questo importante appuntamento professionale per mostrare agli addetti ai lavori i titoli di punta in arrivo nella stagione 2026-2027. La storica casa di distribuzione ha strutturato un’offerta ricca e variegata, capace di alternare con grande equilibrio il cinema d’autore internazionale e i grandi successi popolari, riservando una corsia preferenziale all’animazione giapponese di qualità e alla riscoperta dei classici.

La vera punta di diamante di questa nuova proposta editoriale risiede proprio nella valorizzazione della memoria storica del cinema, che tornerà a vivere sul grande schermo grazie a una serie di spettacolari restauri in altissima definizione. In questo senso, la notizia che ha immediatamente catturato l’attenzione e l’entusiasmo degli appassionati riguarda un gioiello indiscusso dello Studio Ghibli. A partire dal prossimo 19 novembre, e soltanto per la durata di una settimana come evento speciale, le sale italiane ospiteranno nuovamente Kiki – Consegne a domicilio, la celebre opera animata diretta dal maestro premio Oscar Hayao Miyazaki.

Il film si presenterà al pubblico in una splendida e inedita veste restaurata in 4K, una tecnologia ideale per far risplendere la complessa tavolozza cromatica e i minuziosi dettagli del disegno a mano originale, regalando una seconda giovinezza a un cult amato da intere generazioni. Questa iniziativa ribadisce una volta di più il legame profondo tra Lucky Red e il cinema d’animazione nipponico, un segmento in cui il distributore ha saputo coltivare negli anni una platea attenta e affezionata. L’evento di novembre si preannuncia così imperdibile per chi ama l’esperienza della sala cinematografica, capace di unire il fascino della nostalgia alla massima definizione visiva.