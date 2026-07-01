The 100 Girlfriends: rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione

Il gigantesco harem di Rentaro Aijo si prepara ad allargarsi ancora. Il team dietro a The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You ha rivelato il nuovo trailer della terza stagione, confermando che i prossimi episodi usciranno il 5 luglio. Tra le sequenze inedite del filmato si può ascoltare in anteprima “Daisuki♡Zutto Eien ni♡”, la nuova sigla di apertura cantata dal cast delle doppiatrici sotto il nome collettivo di Rentaro Family.

All’interno del filmato fanno la loro comparsa tre attesissime eroine che debutteranno nei prossimi episodi: si tratta di Yamame, Momiji e Kishika. Curiosamente, lo staff ha deciso di mantenere parziale riserbo sulle identità dei membri del cast vocale che daranno vita a queste ragazze, annunciando che i dettagli completi sui doppiatori verranno svelati solo durante la messa in onda delle puntate. Per quanto riguarda il team tecnico dietro le quinte, il regista Hikaru Sato dirigerà nuovamente la serie presso i Bibury Animation Studios, con Takashi Aoshima alla composizione e Akane Yano al character design.

Oltre alle novità sull’anime, è stato confermato che il franchise sbarcherà per la prima volta oltreoceano per un panel speciale all’Anime NYC 2026 a New York, il prossimo 22 agosto. All’evento statunitense parteciperanno i doppiatori principali Wataru Katoh, Kaede Hondo e Miyuu Tomita, pronti a incontrare il pubblico americano per discutere del successo di questa commedia surreale basata sul manga di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa.

La trama riprenderà la bizzarra e assurda vita di Rentaro, un ragazzo che, dopo cento rifiuti alle medie, scopre dal Dio dell’Amore di essere destinato a incontrare cento anime gemelle alle superiori. C’è però un problema vitale. Se non ricambierà l’amore di ognuna di loro, la ragazza in questione morirà. Inizia così una folle e comica convivenza per salvare la vita a tutte le sue fidanzate. In Italia, la serie continuerà a essere trasmessa in streaming sulla piattaforma Crunchyroll.