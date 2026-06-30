Wistoria: Wand and Sword, ufficiale la produzione della terza stagione dell’anime

Il viaggio di Will Serfort nel mondo della magia non è affatto giunto al termine. Proprio nel giorno della messa in onda dell’ultimo episodio della seconda stagione, la produzione ha spiazzato i fan annunciando ufficialmente l’arrivo di Wistoria: Wand and Sword Stagione 3. Per festeggiare la notizia di questo nuovo capitolo, le pagine ufficiali del franchise hanno pubblicato un trailer speciale e una visual celebrativa inedita, disegnata direttamente dalla character designer Sayaka Ono.

Le novità non finiscono qui per chi ama le musiche della serie. Il 29 giugno, i servizi di streaming musicale pubblicano la colonna sonora ufficiale, una mega raccolta con ben 89 tracce di sottofondo uscite nei primi due blocchi di episodi. Questo via libera immediato ai nuovi episodi non stupisce affatto, visto il successo planetario del manga fantasy originale creato da Fujino Omori (già famoso per la saga di DanMachi) e disegnato da Toshi Aoi. Tra l’altro, i lettori italiani conoscono bene il titolo dato che il manga viene tradotto e distribuito regolarmente da Musubi Edizioni.

L’ottimo lavoro dello studio d’animazione Actas insieme a Bandai Namco Pictures ha convinto tutti, grazie a combattimenti fluidi e spettacolari. Al centro della storia c’è Will Serfort, un ragazzo che studia in una rinomata accademia dove però tutti sanno usare la magia tranne lui. Will non ha un briciolo di potere e non sa lanciare nemmeno un incantesimo base, cosa che lo rende il bersaglio preferito dei compagni di classe. Il ragazzo però compensa questa mancanza con una forza fisica mostruosa e una dote pazzesca nell’uso della spada. Il suo obiettivo è mantenere una promessa d’infanzia e scalare la torre dei Magia Vander. Will tenterà di ribaltare i pregiudizi della società, dimostrando che i muscoli e l’acciaio possono sconfiggere anche le bacchette magiche più forti. In Italia, le prime due stagioni complete sono disponibili all’interno del catalogo di Crunchyroll, che si occuperà di trasmettere anche i futuri episodi in simulcast.