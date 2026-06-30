A Knight of the Seven Kingdoms: il mondo di Martin continua in home video

Arvitalia porta in home video A Knight of the Seven Kingdoms la serie tv prequel del Trono di Spade – un’avventura epica e coinvolgente in cui coraggio e destino confluiscono in un mix letale – in formato DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (+ Blu-Ray) e in quest’ultima versione anche in un’edizione Steelbook, per rivivere tutti e sei gli emozionanti episodi della prima stagione.

Completano i formati una serie di contenuti speciali, come un documentario che ripercorre l’intera stagione, interviste dal dietro le quinte con il cast e la troupe e tanto altro ancora.

Ambientata a Westeros, 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie segue le avventure del cavaliere errante Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey) e del giovane Egg (Dexter Sol Ansell), un futuro sovrano dei Sette Regni. Tra tornei, duelli e incontri inaspettati, i due intraprendono un viaggio in cui amicizia, onore e destino convergono.

Ambientata nel mondo creato da George R.R. Martin, la serie vede recitare accanto ai protagonisti Sam Spruell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings e Henry Ashton. Tratta dalla raccolta di novelle (una per ognuna delle tre stagioni previste) Il cavaliere dei Sette Regni.

A Knight of the Seven Kingdoms: l’edizione home video

Un semplice amaray in plastica per le edizioni che non siano la Steelbook da collezione. Grandiosa la resa audio/video, l’estetica invece si poteva curare di più con un cartoncino esterno (anche per uniformità con Game of Thrones e House of the Dragons) e la retro-copertina interna, assente. I dischi sono serigrafati, ottimi gli extra, peccato per l’assenza del doppio disco anche blu-ray e non solo 4K Ultra HD.

SPECIFICHE TECNICHE:

Lingue 4K UHD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Lingue BD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli BD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Lingue DVD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco5.1.

Sottotitoli DVD: Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

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