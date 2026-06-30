Le prossime uscite

A Knight of the Seven Kingdoms: il mondo di Martin continua in home video

Federico Vascotto 30/06/2026

article-post
Aggiungi MangaForever tra le tue fonti preferite su Google

Arvitalia porta in home video A Knight of the Seven Kingdoms la serie tv prequel del Trono di Spade – un’avventura epica e coinvolgente in cui coraggio e destino confluiscono in un mix letale – in formato DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (+ Blu-Ray) e in quest’ultima versione anche in un’edizione Steelbook, per rivivere tutti e sei gli emozionanti episodi della prima stagione.

Completano i formati una serie di contenuti speciali, come un documentario che ripercorre l’intera stagione, interviste dal dietro le quinte con il cast e la troupe e tanto altro ancora.

Ambientata a Westeros, 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie segue le avventure del cavaliere errante Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey) e del giovane Egg (Dexter Sol Ansell), un futuro sovrano dei Sette Regni. Tra tornei, duelli e incontri inaspettati, i due intraprendono un viaggio in cui amicizia, onore e destino convergono.

Ambientata nel mondo creato da George R.R. Martin, la serie vede recitare accanto ai protagonisti Sam Spruell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings e Henry Ashton. Tratta dalla raccolta di novelle (una per ognuna delle tre stagioni previste) Il cavaliere dei Sette Regni.

A Knight of the Seven Kingdoms: l’edizione home video

Un semplice amaray in plastica per le edizioni che non siano la Steelbook da collezione. Grandiosa la resa audio/video, l’estetica invece si poteva curare di più con un cartoncino esterno (anche per uniformità con Game of Thrones e House of the Dragons) e la retro-copertina interna, assente. I dischi sono serigrafati, ottimi gli extra, peccato per l’assenza del doppio disco anche blu-ray e non solo 4K Ultra HD.

SPECIFICHE TECNICHE:

Lingue 4K UHD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli 4K UHD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Lingue BD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Tedesco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli BD: Francese, Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

Lingue DVD: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco5.1.

Sottotitoli DVD: Italiano SDH, Inglese SDH, Tedesco SDH.

CONTENUTI SPECIALI:

  • Documentario che ripercorre l’intera stagione A Knight in the Making, Building A Knight of the Seven Kingdoms, Welcome to A Knight of the Seven Kingdoms (Versione Estesa)
  • Interviste dietro le quinte con il cast e la troupe
  • Errori del set.

Potrebbe interessarti anche

  • preview

    Lupin III – Il castello di Cagliostro: il film di Miyazaki torna al cinema

    Il film anime cult Lupin III – Il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki torna al cinema distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video e TMS Entertainment. Ladro gentiluomo dal fascino irresistibile, geniale trasformista e protagonista di avventure spettacolari, Lupin III è uno dei personaggi più iconici della cultura pop giapponese. Nato dalla […]

    Federico Vascotto-Le prossime uscite

  • preview

    A New Dawn: l’anime al cinema in Italia

    Animagine, la collana nata dalla collaborazione tra Dynit e Adler Entertainment che porta al cinema gli anime del presente e del passato, è lieta di annunciare l’uscita di A New Dawn, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale. Presentato in concorso alla 76° Berlinale e anche al festival di Annecy, è il primo lungometraggio […]

    Federico Vascotto-Le prossime uscite

  • preview

    Look Back: il film live action anche in Italia?

    Stando a quanto riportato online (tra le fonti il giornalista Gianmaria Tammaro), Look Back, il film live action diretto dal Maestro Hirokazu Kore-eda, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto arriverà anche in Italia, dopo l’uscita giapponese prevista l’11 settembre. Fujino è una studentessa di quarta elementare che disegna un manga per il giornale della scuola. […]

    Federico Vascotto-Le prossime uscite