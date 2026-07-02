DC Studios svela il nuovo piano animato: in arrivo l’anime su Joker e altre novità

Grandi novità in arrivo per gli appassionati dell’universo DC. Durante una presentazione speciale al festival di Annecy, l’evento francese più importante al mondo per il cinema d’animazione, DC Studios e Warner Bros. Animation hanno alzato il velo sui loro prossimi progetti animati, catturando l’attenzione del pubblico con una sfilata di annunci di peso. Il piatto forte della conferenza è senza dubbio Joker: Laugh Riot, la primissima serie in stile anime prodotta direttamente dagli studi DC. Lo show metterà al centro del racconto la nemesi storica di Batman, ma con un ribaltamento di prospettiva davvero intrigante.

La trama prenderà il via da un evento drammatico: l’omicidio del Cavaliere Oscuro. Rimasto senza il suo rivale di sempre, Joker inizierà una spietata crociata personale nei bassifondi criminali di Gotham City, determinato a scovare l’assassino che gli ha sottratto la sua ragione di vita. Questa violenta ricerca di risposte lo spingerà paradossalmente a comportarsi più da vigilante che da vero cattivo, costringendolo ad affrontare una crisi d’identità profonda, capire chi è davvero una volta scomparso Batman. Dietro le quinte del progetto troviamo la regia di Yasuhiro Aoki, mentre la realizzazione delle animazioni è stata affidata al team di Sola Entertainment, studio già noto per il lavoro su Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim. Al momento, la produzione non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale.

Il festival francese è stato comunque l’occasione per presentare anche altre frecce nell’arco di Warner. Durante l’evento è stata infatti confermata la trasposizione animata di Absolute Batman, progetto che si basa sulla recente e apprezzata linea editoriale a fumetti curata da Scott Snyder. Per i più giovani, o semplicemente per chi cerca qualcosa di più leggero, la DC ha inoltre annunciato una nuova serie interamente focalizzata su Krypto, il celebre supercane di Superman, che vedrà alla regia C.H. Greenblatt.