Black Clover: svelata la visual della nuova stagione in arrivo a ottobre 2026

Il lungo digiuno dei fan sta finalmente per terminare e il mondo della magia è pronto a riaprire i suoi battenti in grande stile. La produzione della seconda stagione dell’anime di Black Clover ha rotto il silenzio pubblicando la prima, attesissima visual ufficiale del progetto, confermando contemporaneamente che il debutto televisivo dei nuovi episodi è fissato per il mese di ottobre del 2026. Per il pubblico internazionale la distribuzione è già blindata: la serie sarà infatti trasmessa in streaming in simulcast sulla piattaforma Crunchyroll, garantendo la visione in contemporanea con il Giappone.

I motori della promozione si accenderanno prestissimo negli Stati Uniti durante l’Anime Expo 2026 di Los Angeles. Il prossimo 4 luglio, all’interno della famosissima fiera americana, si terrà un panel speciale che vedrà salire sul palco Gakuto Kajiwara, doppiatore originale del protagonista Asta, insieme al confermatissimo regista Ayataka Tanemura. I due condivideranno con la platea dettagli inediti sulla produzione e guideranno una proiezione in anteprima assoluta del primissimo episodio di questo nuovo ciclo narrativo.

Dietro le quinte dello show c’è la sicurezza dello Studio Pierrot, pronto a dare continuità visiva all’adattamento del celebre manga creato da Yūki Tabata, che ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2015 prima di trasferirsi sulle pagine della rivista Jump Giga. La trama riprenderà le avventure di Asta e Yuno, i due orfani cresciuti insieme e profondamente diversi: il secondo è un prodigio naturale, mentre il primo è totalmente privo di poteri magici ma possiede un rarissimo grimorio di antimagia. Rivali storici ma legati da un affetto fraterno, i due giovani cavalieri magici continueranno a sfidare ogni avversità pur di raggiungere il loro obiettivo comune, ovvero diventare il prossimo Re Mago. Con una storia che promette combattimenti spettacolari e colpi di scena, la stagione autunnale del 2026 si preannuncia caldissima per gli amanti dell’animazione giapponese.