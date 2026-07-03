Ken il Guerriero: la nuova serie anime Hokuto no Ken continuerà ufficialmente nel 2027

L’attesa rinascita sul piccolo schermo di uno dei miti assoluti della cultura pop globale ha appena tagliato un traguardo importantissimo per la sua programmazione, proiettandosi già verso il futuro. E’ andato in onda il quattordicesimo episodio della serie, l’atto finale che chiude questo primo avvincente blocco della storia. Subito dopo la conclusione della puntata, la produzione di Fist of the North Star: Hokuto no Ken ha fatto centro nel cuore dei fan confermando ufficialmente l’arrivo del secondo cour, previsto per il 2027. Per l’occasione è stato svelato anche un brevissimo trailer dell’episodio quindici, inserito subito dopo i titoli di coda per mostrare in anteprima i prossimi durissimi scontri che attendono il protagonista nel deserto.

Questo nuovo rifacimento televisivo si basa sul famosissimo e crudo manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara negli anni Ottanta, un’opera cartacea che ha fatto la storia dell’editoria nipponica. Dietro lo schermo c’è il grande lavoro dello studio TMS Entertainment, con Hiroshi Maeda alla direzione della regia e Yuki Hayashi a curare la potente colonna sonora dello show. Lo staff di animatori punta a usare tecniche digitali moderne per dare una veste totalmente inedita ai combattimenti e alle atmosfere di una terra distrutta dalla vecchia guerra atomica, dove chi è debole finisce regolarmente schiacciato dalla criminalità e dalla violenza selvaggia dei predoni.

Al centro delle drammatiche vicende troviamo come sempre Kenshiro, l’iconico unico successore della letale scuola di arti marziali Hokuto Shinken. Riconoscibile dalle celebri sette cicatrici sul petto, l’eroe attraversa le desertiche lande della fine del mondo alla ricerca dell’arcinemico Shin, l’uomo colpevole di aver rapito la sua amata fidanzata Yuria. Ken decide di difendere chi non può farlo da solo, affrontando i tiranni della zona a suon di pugni e diventando un vero simbolo per gli oppressi. La serie si può guardare in tutto il mondo su Prime Video, e la piattaforma Amazon ha già caricato tutti gli episodi disponibili con le diverse tracce di doppiaggio pensate per il pubblico internazionale.