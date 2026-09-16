The Dangers in My Heart: il manga di Norio Sakurai si è ufficialmente concluso

Dopo otto anni di serializzazione, si è ufficialmente concluso il manga The Dangers in My Heart di Norio Sakurai. L’ultimo volume uscirà in Giappone il 6 novembre, mentre per l’uscita italiana non si hanno ancora informazioni, quindi dovremmo attendere.

The Dangers in My Heart è un manga scritto e disegnato da Norio Sakurai, pubblicato inizialmente su Weekly Shonen Champion, poi spostato su Champion Cross e infine su Manga Cross. Norio Sakurai è conosciuta per Mitsudomoe, Rorrorro! e Kodomo Gakkyu, ma la storia tra tra Kyotaro Ichikawa rimane senza dubbio la sua opera di maggior successo.

La trama di The Dangers in My Heart tratta di una commedia romantica tra i banchi di scuola a Tokyo, precisamente a Meguro. La storia della nascita di un amore tra due studenti completamente diversi tra loro Kyotaro Ichikawa, un ragazzo introverso e antisociale e Anna Yamada, la ragazza più popolare della scuola, bella e solare.

Il manga ha avuto un gran successo e ha ricevuto un adattamento anime prodotto da Shin-Ei Animation. La serie ha iniziato la trasmissione della sua prima stagione nel 2023, la seconda è andata i onda nel 2024 mentre la terza stagione è attesa per il 2027. La sua popolarità ha portato anche a un ONA spin-off uscito a dicembre 2023 e un film intitolato The Dangers in My Heart: The Movie distribuito da Eagle Pictures e Yamato Video come evento speciale dal 26 febbraio al 4 marzo 2026. Al momento il lungometraggio è disponibile in streaming su Amazon Prime, doppiato in italiano e in lingua originale con i sottotitoli.

The Dangers In My Heart è uno dei manga romcom più apprezzati degli ultimi anni, arrivato in Italia nel 2023 grazie alla casa editrice J-Pop Manga che ne cura regolarmente la pubblicazione. Nel nostro Paese la serie è in corso, con il penultimo volume, il numero 13 uscito a giugno 2026.