My Hero Academia: Vigilantes – Stagione 2 in arrivo nel 2026

L’universo narrativo di My Hero Academia si arricchisce ancora. Dopo settimane di attesa e anticipazioni non confermate, è arrivata la notizia che i fan speravano: My Hero Academia: Vigilantes avrà ufficialmente una seconda stagione, in arrivo nel 2026. Lo spin-off, nato dal manga di Hideyuki Furuhashi e Betten Court, ha saputo farsi spazio all’interno del franchise con uno stile più adulto e un’attenzione particolare verso personaggi spesso lasciati ai margini nella serie principale.

Uno spin-off con un’identità precisa

Vigilantes si colloca temporalmente prima degli eventi principali di My Hero Academia e racconta la storia di Koichi Haimawari, un giovane privo di licenza da eroe che sceglie comunque di usare il suo Quirk per proteggere la città. Insieme a lui, figure come Knuckleduster e Pop☆Step contribuiscono a delineare una visione del mondo degli eroi più cruda, lontana dai riflettori. La prima stagione ha offerto un’alternativa affascinante alla serie madre, mettendo in luce aspetti meno idealizzati della società degli eroi.

Un ponte tra due generazioni di eroi

Uno degli elementi che ha reso Vigilantes così apprezzato è la sua capacità di approfondire personaggi secondari della serie principale, rivelandone lati inediti. Figure come Aizawa (Eraser Head) e Present Mic appaiono in ruoli centrali, permettendo agli spettatori di comprendere meglio il loro passato e il legame con gli eventi futuri. Questo approccio offre una narrazione più stratificata e arricchisce l’intero universo di My Hero Academia, facendo da vero e proprio ponte tra la generazione di eroi attuale e quella emergente.

Confermata la produzione della nuova stagione

Anche per questa seconda stagione lo staff tecnico dovrebbe restare in larga parte invariato, a garanzia di una continuità stilistica e narrativa con la prima serie. I nuovi episodi porteranno sullo schermo archi narrativi ancora più intensi, ricchi di colpi di scena e svolte emotive. Il materiale del manga non manca: la serie si è conclusa nel 2022 con il volume 15, lasciando ampio margine per ulteriori adattamenti.

In attesa di una data più precisa

Al momento non è stato ancora comunicato un mese esatto per il debutto, ma è stato confermato che la serie arriverà nel corso del 2026. Nell’attesa, i fan possono recuperare la prima stagione e il manga originale, disponibile in Italia grazie a Star Comics, che ne ha curato l’edizione completa.