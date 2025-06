My Hero Academia: Vigilantes – Rivelata una nuova illustrazione speciale per l’Episodio 11

Una nuova illustrazione dedicata a My Hero Academia: Vigilantes è stata diffusa nelle ultime ore sui canali ufficiali, in occasione della messa in onda dell’episodio 11. Il disegno è stato realizzato da Kentaro Kawajiri, regista dell’episodio, e offre ai fan un’immagine inedita e potente che ritrae due figure centrali della serie: Knuckleduster e Kuin Hachisuka.

Un tributo visivo al cuore dello scontro

Questa nuova illustrazione rappresenta un omaggio al lavoro svolto sull’episodio e si inserisce nella tradizione delle produzioni animate giapponesi, che spesso regalano al pubblico illustrazioni originali per celebrare i momenti chiave della trama. La firma di Kawajiri aggiunge un valore speciale al disegno, trasformandolo in un piccolo evento per tutti gli appassionati della serie. L’illustrazione non solo valorizza il duello tra i due personaggi, ma riesce anche a evocare l’atmosfera intensa che contraddistingue Vigilantes, lo spin-off che racconta la lotta solitaria e spesso nascosta di chi agisce ai margini del mondo degli eroi ufficiali.

In arrivo il climax trailer

È stato inoltre annunciato che il climax trailer di My Hero Academia: Vigilantes sarà pubblicato il 18 giugno. Il video offrirà un’anteprima dei momenti più intensi della parte conclusiva della serie, accendendo l’attesa per gli sviluppi finali della storia. Un appuntamento importante per i fan, che potranno così avere un nuovo assaggio delle atmosfere e delle battaglie decisive dello spin-off.

Vigilantes: lo spin-off che racconta gli eroi senza licenza

La serie Vigilantes è una storia spin-off ambientata cinque anni prima dei fatti di My Hero Academia, e segue i vigilantes che operano ai margini della legge ufficiale, senza licenza da eroi. Lo Studio Bones Film, sotto la regia di Kenichi Suzuki, ha adattato il manga scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court.

Disponibilità streaming e doppiaggio

Il titolo è disponibile in streaming su Crunchyroll, anche con doppiaggio italiano, e si pone come una finestra intensa e alternativa sul mondo di My Hero Academia. L’illustrazione post-episodio rappresenta un’occasione in più per i fan di rivivere uno dei momenti più significativi della serie. È un nuovo tassello che contribuisce a celebrare questa narrazione alternativa, tanto apprezzata dai lettori e dagli spettatori.