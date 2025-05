Seconda stagione di My Hero Academia: Vigilantes in produzione, cresce l’attesa per la conferma ufficiale

L’universo di My Hero Academia continua ad espandersi, e i fan hanno un motivo in più per gioire. Secondo alcune indiscrezioni trapelate recentemente, la seconda stagione dell’anime spin-off My Hero Academia: Vigilantes sarebbe già in fase di produzione. Questo leak, che ha subito acceso i riflettori sulla serie, lascia aperta la possibilità di una conferma ufficiale da parte dello studio di animazione molto presto.

Uno spin-off che ha conquistato i fan

My Hero Academia: Vigilantes è uno spin-off molto apprezzato dai fan della serie originale, creato da Hideyuki Furuhashi e Betten Court. La storia si concentra su un gruppo di eroi non ufficiali, detti appunto “Vigilantes”, che operano al di fuori delle rigide regole e autorizzazioni imposte nella società degli eroi. Questo approccio più “underground” e meno istituzionalizzato ha conquistato il pubblico, offrendo un punto di vista diverso e più grintoso rispetto alla serie principale di My Hero Academia.

Il successo della prima stagione

La prima stagione dell’anime spin-off è stata accolta positivamente per il suo ritmo incalzante e per i nuovi personaggi, che hanno saputo arricchire l’universo narrativo di My Hero Academia senza intaccare la storia originale di Izuku Midoriya e compagni. L’annuncio di una seconda stagione è dunque un segnale importante, non solo per i fan della serie, ma anche per il franchise nel suo complesso, che continua a godere di un successo internazionale costante.

In attesa di dettagli ufficiali

Al momento, però, non ci sono dettagli ufficiali riguardo la data di uscita, il numero di episodi o il cast che tornerà a prestare voce ai protagonisti. Non resta che monitorare i canali ufficiali di pubblicazione e i comunicati stampa per scoprire quando e come la seconda stagione di My Hero Academia: Vigilantes vedrà la luce.