My Hero Academia: Vigilantes – La nuova serie anime debutterà il 7 aprile su Crunchyroll

Gli appassionati di anime di tutto il mondo hanno un motivo per festeggiare: TOHO Animation ha ufficialmente annunciato che l’attesissima serie My Hero Academia: Vigilantes debutterà lunedì 7 aprile 2025. My Hero Academia: Vigilantes sarà trasmesso in esclusiva su Crunchyroll a livello globale (Asia esclusa), con nuovi episodi rilasciati settimanalmente nello stesso giorno del Giappone.

Il nuovo trailer rivela la sigla di apertura

TOHO Co., Ltd. ha pubblicato un nuovo trailer di che presenta la sigla di apertura “Kekka Orai” eseguita da Kocchi no Kento, noto per la sua hit virale “Hai Yorokonde”. Il trailer offre ai fan uno sguardo sulla storia prequel ambientata nell’amato universo di My Hero Academia.

Guarda il trailer ufficiale di My Hero Academia: Vigilantes qui

La trama e il team creativo

Basato sul manga My Hero Academia: Vigilantes creato da Hideyuki Furuhashi, Betten Court e Kohei Horikoshi, la serie è diretta da Kenichi Suzuki (JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders, Cells at Work!). La composizione della serie e la sceneggiatura sono opera di Yosuke Kuroda (My Hero Academia, Trigun), con l’animazione prodotta da bones film (Gachiakuta).

La sinossi ufficiale descrive la storia:

“Koichi Haimawari è un noioso studente universitario che aspira a diventare un eroe, ma ha rinunciato al suo sogno. Sebbene l’80% della popolazione mondiale abbia poteri sovrumani chiamati Quirk, pochi vengono scelti per diventare eroi e proteggere le persone. Tutto cambia per Koichi quando lui e Pop☆Step vengono salvati dal vigilante Knuckleduster e vengono reclutati per diventare loro stessi vigilanti!”

My Hero Academia: Vigilantes – Team di produzione

L’impressionante team di produzione della serie include:

Character Design: Takahiko Yoshida (Cells at Work!)

Art Director: Yukihiro Watanabe (SSSS. Gridman)

Color Design: Haruko Nobori (The Faraway Paladin)

Direttore della fotografia: Yingying Zhang (The Case Study of Vanitas)

Direttore 3DCG: Mizuki Sasaki (My Hero Academia)

Montaggio: Kiyoshi Hirose (Fire Force)

Musiche: Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!), Shogo Yamashiro e Yuki Furuhashi

Direttore del suono: Masafumi Mima (My Hero Academia, Attack on Titan)

My Hero Academia: Vigilantes espande l’universo supereroistico

“My Hero Academia ha affascinato i fan di tutto il mondo per quasi un decennio e ora questo anime offre una nuova ed entusiasmante prospettiva sul mondo amato da questo franchise”, afferma Asa Suehira, Chief Content Officer di Crunchyroll. “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con TOHO e di portare questo attesissimo spin-off al pubblico di tutto il mondo.”

Questa nuova serie espande l’universo di My Hero Academia, ambientato in un mondo dove circa l’80% della popolazione possiede superpoteri noti come Quirk. La serie principale segue Izuku Midoriya e i suoi compagni di classe della U.A. High School mentre si allenano per diventare eroi professionisti. La serie anime principale è programmata per concludersi con l’ottava e ultima stagione nell’autunno del 2025.

Per ulteriori informazioni su , visita il sito vigilante-anime.com o heroaca.com per saperne di più sul franchise.