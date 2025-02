My Hero Academia: Vigilantes presenta nuovi eroi nel suo ultimo trailer

Il mondo di My Hero Academia si espande con il primo spin-off animato, My Hero Academia: Vigilantes, in arrivo ad aprile. Mentre l’ottava e ultima stagione dell’anime principale è attesa per quest’anno, i fan potranno esplorare una nuova prospettiva sulla società degli eroi, seguendo combattenti che operano fuori dalla legge.

Chi sono i nuovi vigilantes?

Il protagonista di Vigilantes è Koichi Haimawari, alias Crawler, un giovane eroe che sfrutta il suo Quirk “Slide and Glide” per muoversi agilmente in battaglia. Accanto a lui troviamo Pop Step, dotata di un’abilità insolita che le permette di compiere salti incredibili e atterrare senza subire danni. Infine, il membro più enigmatico del gruppo è Knuckleduster, un combattente esperto con un passato misterioso.

A differenza degli studenti della UA, questi eroi operano ai margini della legalità, affrontando criminali senza il supporto ufficiale delle autorità. La loro lotta contro il crimine è più sporca e pericolosa rispetto a quella dei Pro Heroes, mettendoli costantemente a rischio. Questo rende Vigilantes una serie più cupa e realistica rispetto alla storia principale, con tematiche più mature e una maggiore attenzione alla moralità dell’eroismo.

Il ruolo degli eroi ufficiali

Nonostante il focus su eroi clandestini, Vigilantes offrirà anche uno sguardo su alcune delle figure più iconiche di My Hero Academia, come All Might, Eraserhead, Present Mic e Midnight, in momenti che precedono gli eventi della serie principale. Questo permetterà ai fan di approfondire il passato di alcuni personaggi amati, fornendo dettagli mai esplorati prima nell’anime principale.

Un universo espanso

Diversamente dalla serie originale, Vigilantes è stato scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court. Con una storia già conclusa nel manga, il successo dell’anime potrebbe determinare se vedremo più stagioni in futuro. Nel frattempo, il franchise potrebbe continuare con nuovi film ambientati nel mondo degli eroi.

Se Vigilantes dovesse ottenere un buon riscontro, potrebbe aprire la strada ad altri spin-off, esplorando angoli del mondo di My Hero Academia che finora sono rimasti nell’ombra. La serie principale si avvia alla conclusione, ma l’universo creato da Kohei Horikoshi ha ancora molte storie da raccontare.

