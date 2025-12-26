Keroro torna con un nuovo anime nel 2026 e un cast completamente rinnovato

Dopo un bel po’ di tempo lontano dai riflettori, Keroro è pronto a rifarsi vedere. È arrivata infatti la conferma di un nuovo anime tratto dal manga di Mine Yoshizaki, con uscita prevista in Giappone nel 2026. Una notizia che ha subito acceso l’entusiasmo di chi è cresciuto seguendo le folli missioni di Keroro e del suo improbabile plotone, anche perché questa volta si parla di un vero e proprio nuovo inizio.

Il dettaglio che ha fatto più discutere è senza dubbio la scelta di puntare su un cast vocale completamente nuovo. Una decisione coraggiosa, che segna una netta separazione dal passato e lascia intendere la volontà di dare alla serie un’identità fresca, pensata anche per un pubblico che magari non ha vissuto in prima persona l’epoca d’oro dell’anime originale. Al momento, l’unico materiale rilasciato è una teaser visual, mentre non sono stati ancora svelati staff, studio di animazione o ulteriori dettagli sulla produzione.

Per capire il peso di questo ritorno, basta guardare indietro. Per molti fan, Keroro non è solo una serie comica qualsiasi. L’anime originale è andato avanti dal 2004 al 2011, accumulando ben 358 episodi e diventando un appuntamento fisso per un’intera generazione. Nel 2014 è arrivata anche la serie reboot Keroro, più breve, e nel tempo il franchise si è allargato con diversi film animati, senza mai sparire davvero dalla memoria di chi lo seguiva.

Tutto nasce dal manga pubblicato da KADOKAWA, che racconta le disavventure del sergente Keroro: un alieno dall’aspetto di rana mandato sulla Terra per conquistarla e finito invece a convivere con la famiglia Hinata. Tra piani di invasione sempre rimandati, faccende domestiche e situazioni completamente assurde, la serie ha trovato il suo equilibrio in un umorismo leggero, folle e incredibilmente riconoscibile.

Ora, con questo nuovo anime in arrivo nel 2026, la domanda è una sola: riuscirà Keroro a conquistare anche una nuova generazione di spettatori? L’invasione, a quanto pare, è appena ricominciata.