Witch on the Holy Night arriva nei cinema italiani: data e dettagli del nuovo film ufotable

È stato annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia del film Witch on the Holy Night, anche conosciuto come Mahoutsukai no Yoru, in uscita al cinema il 28 gennaio 2027. Sarà proprio quel giorno che il lungometraggio farà il suo esordio nelle sale italiane.

Witch on the Holy Night è una nota visual novel, un genere di videogioco interattivo di origine giapponese, scritta da Kinoko Natsu e illustrata da Hirokazu Koyama, prodotta e pubblicata da Type-Moon. La storia si svolge negli anni ’80 nella cittadina di Misaki alla fine dell’era Shōwa. Racconta di tre giovani persone con vite molto diverse tra loro che si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto. Aoko Aozaki, una studentessa delle superiori e apprendista maga che vive in una vecchia villa con Alice Kuonji, una giovane strega solitaria. La loro strada si incrocierà per errore a quella di Sōjūrō Shizuki, un normale ragazzo di campagna appena trasferitosi che assisterà a qualcosa che non doveva vedere.

La visual novel è stata rilasciata per la prima volta in Giappone nel 2012, ben 14 anni fa, per Windows. Dopodiché, a dicembre del 2022, Aniplex ha rilasciato in tutto il mondo una versione rimasterizzata migliorata con doppiaggio per Nintendo Switch e PlayStation 4.

L’uscita del film anime è un evento reso possibile grazie al lavoro di squadra di Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. La grande casa di produzione porterà Witch on the Holy Night nelle sale italiane sia in lingua originale con i sottotitoli sia doppiato in italiano.

Il nuovo lungometraggio farà il suo debutto nei cinema giapponesi il 20 novembre del 2026, per poi arrivare nel resto del mondo. Sarà adattato dallo Studio ufotable, la famosissima casa produttrice di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e produttori dietro la trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven’s Feel e The Garden of Sinners.