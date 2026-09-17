Ranma 1/2: nuove informazioni sulla terza stagione del remake

Ci sono nuove informazioni sull’arrivo della terza stagione di Ranma 1/2, che verrà rilasciata in anteprima su Netflix il 3 ottobre. Il remake della serie ha finalmente rilasciato un nuovo trailer che ci permette di ascoltare anche le nuove sigle di apertura e chiusura.

Ranma 1/2 è un’opera senza tempo, un grande classico scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. Il manga è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan dal 19 agosto 1987 al 6 marzo 1996, mentre in Italia ha visto una prima edizione pubblicata da Granata Press e una più recente targata Star Comics dal 1997 in poi, con diverse edizioni.

Rumiko Takahashi è considerata la “regina dei manga” grazie alle sue opere di successo come Lamù, Inuyasha, Ranma 1/2 e non solo. Nel 2018, carica della sua popolarità e influenza, è stata inserita nella Hall of Fame dell’Eisner Award, tra i più prestigiosi riconoscimenti statunitensi. Nel 2019 invece ha vinto il Grand Prix de la ville d’Angoulême.

La trama di questo titolo segue la storia, o meglio le disavventure, di Ranma Saotome. Un ragazzo esperto di arti marziali che durante un allenamento in Cina cade nelle sorgenti maledette di Jusenkyo, così come suo padre. Da quel momento in poi, ogni volta che Ranma si bagna con l’acqua fredda si trasforma in una ragazza, se invece si bagna con l’acqua calda torna un ragazzo. Allo stesso tempo suo padre Genma cade nella sorgente del panda annegato, ciò fa trasformare lui stesso in un panda. Al ritorno in Giappone, il padre di Ranma decide che dovrà sposare Akane Tendo, la figlia minore di un suo caro amico, ovviamente d’accordo con lui, cosicché erediterà la palestra di famiglia.

Tra arti marziali, combattimenti, gag esilaranti, fraintendimenti e un tocco di romanticismo questa famosa serie ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del manga e dell’animazione. In Italia la serie animata degli anni ‘90 ha cresciuto intere generazioni e questo nuovo remake prodotto dal noto Studio MAPPA ha saputo ridare vita a quest’opera indimenticabile.