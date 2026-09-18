È stato pubblicato un nuovo trailer con locandina della seconda stagione di A Returner’s Magic Should Be Special. Il debutto giapponese è stato confermato a mercoledì 7 ottobre, mentre l’adattamento della web novel coreana tornerà nel blocco +Ultra di Fuji TV e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma. Nel filmato è possibile ascoltare in anteprima Sorrow, la nuova opening dei FLOW, già autori di Get Back nella prima stagione.

La storia segue Desir Herrman, uno degli ultimi maghi sopravvissuti dopo dieci anni di guerra contro i Mondi dell’Ombra. Quando il tentativo di salvare il pianeta fallisce, Desir riapre gli occhi tredici anni nel passato, alle soglie dell’esame di ammissione alla Hebrion Academy. Con i ricordi del futuro e la capacità di invertire gli incantesimi avversari, cerca di riunire i compagni perduti e di cambiare il destino del mondo.

A Returner’s Magic Should Be Special, è conosciuto in Giappone con il titolo “Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu”. Essa nasce come web novel di Usonan, serializzata su KakaoPage dal 2016 al 2019 e raccolta in otto volumi. Dopodiché, dal 2018, Wookjakga ne cura l’adattamento manhwa, pubblicato in Corea da D&C Media e in Giappone da KADOKAWA. Invece, Yen Press detiene i diritti in lingua inglese. La prima stagione dell’anime è stata prodotta da Arvo Animation e diretta da Taishi Kawaguchi, ed è andata in onda dall’8 ottobre al 24 dicembre 2023 per dodici episodi su Tokyo MX, BS11 e altre emittenti.

Nel frattempo, è stato rivelato il secondo PV ufficiale. Quest’ultimo è stato pubblicato sul canale YouTube di Aniplex. Secondo l’annuncio ufficiale, il trailer svela per la prima volta l’audio di Sorrow e presenta la key visual della nuova stagione, con Desir e i compagni della Hebrion Academy di fronte a un avversario inedito. Inoltre, il sito dell’opera anticipa un arco incentrato su un nuovo Mondo dell’Ombra, dopo la promozione del gruppo alla classe alpha.

Ricordiamo che la serie resta diretta da Kawaguchi presso Arvo Animation, con composizione della serie di Takamitsu Kono, character design di Hiromi Kato e musiche di Kenta Higashiohji. Infine, per quanto riguarda il cast, nella prima stagione Takuma Terashima prestava la voce a Desir, Sayumi Suzushiro doppiava Romantica Eru, Natsumi Fujiwara era la voce di Pram Schneider e Asami Seto quella di Azest Kingscrown.