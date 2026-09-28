Firefly Wedding: l’adattamento anime tratto dal manga di Oreco Tachibana

Firefly Wedding è senza dubbio uno degli anime romance più attesi della stagione autunnale 2026. Con il suo debutto, previsto per il 9 ottobre in streaming su Crunchyroll, ci si chiede se l’adattamento sarà all’altezza dell’opera originale, ma i presupposti ci sono tutti.

La storia non ci proporne il classico romance scolastico a cui siamo abituati, stavolta siamo su toni più cupi. Una serie sì romantica, ma con sfumature drammatiche, attimi di suspense e un contesto storico. Ambientata a fine Ottocento nel Giappone dell’era Meiji, la narrazione ruota attorno a un patto disperato sancito da un matrimonio. La protagonista Satoko Goto, giovane nobildonna affetta da una grave malattia cardiaca e con pochi anni da vivere, viene rapita. Per salvarsi la vita propone un patto folle ad uno dei suoi rapotori, Shinpei Kurotobi, un killer spietato e temuto. Se la lascerà vivere gli promette un ricco riscatto e lei come sua sposa. Shinpei accetta ed è così che si troveranno in una convivenza forzata che darà il via a questa affascinante storia.

L’episodio iniziale copre il primo capitolo del manga e ci introduce i personaggi e le cose fondamentali che ci sono da sapere. Dalla presentazione dei personaggi, all’imboscata e il rapimento, fino ad arrivare ad un passo dalla morte e la proposta di un folle patto. Questi saranno i punti chiave di questo primo episodio della serie prodotta da un comparto tecnico di rilievo. David Production infatti produrrà la serie mentre character design è curato da un grande nome del settore, Yukiko Aikyou, già noto per l’indimenticabile Your Lie in April.

L’opera, conosciuta in Giappone come Hotaru no Yomeiri, è tratta del manga di Oreco Tachibana. L’autrice ha iniziato la sua serializzazione digitale il 1° gennaio 2023 sulla piattaforma Ura Sunday e sull’applicazione MangaONE della casa editrice Shogakukan. Il manga si è concluso ufficialmente il 2 febbraio 2026 con 12 volumi, mentre in Italia la serie è stata pubblicata a gennaio 2025 da J-Pop Manga, in edizione regular e in una variant esclusiva. È uno dei manga più acclamati degli ultimi anni e noi siamo davvero curiosi di sapere se avrà lo stesso successo della serie cartacea.