Draw This, Then Die!: la seconda stagione è già realtà, ma quando arriva?

Draw This, Then Die!, conosciuto in Giappone come Kore Kaite Shine, tornerà con una seconda stagione, la cui data è ancora sconosciuta. Per annunciarlo, è stata pubblicata una nuova visual che ritrae la protagonista Ai Yasumi insieme a Pokota.

Ricordiamo che la prima stagione aveva debuttato in Giappone il 3 luglio, per poi chiudersi venerdì 25 settembre dopo dodici episodi. La serializzazione del manga di Minoru Toyoda è iniziata nel novembre 2021 su Monthly Shōnen Sunday di Shogakukan. Attualmente, conta dieci volumi raccolti in tankōbon.

La protagonista di Draw This, Then Die! è Ai Yasumi, una studentessa al primo anno di liceo che vive sull’isola di Izu Ōshima. Quando scopre che la sua autrice del suo manga preferito, la schiva e leggendaria Yasuno-sensei, comparirà di persona al Comitia, Ai decide di partire per incontrarla. Tale scelta, però, sarà darà il via ad una catena di eventi che finirà per ribaltare tutto ciò che la ragazza credeva di sapere sull’arte, sul talento e sul significato più profondo del creare qualcosa di proprio.

Alla regia dell’anime c’è Hiroaki Akagi, rinomato regista e animatore giapponese, il quale ha diretto serie di grande successo internazionale come Teasing Master Takagi-san e The Dangers in My Heart . Inoltre, la sua carriera vanta anche storiche collaborazioni come animatore per lo Studio Ghibli. La composizione della serie porta la firma di Hiroko Fukuda e il character design è curato da Kenji Sagawa. La produzione è di Shin-Ei Animation, celebre in tutto il mondo per aver prodotto anime del calibro di Doraemon e Crayon Shin-chan.

Fuori dal Giappone, il manga è pubblicato da Seven Seas Entertainment, che ne descrive la trama concentrandosi sull’incontro tra Ai e il suo idolo come punto di partenza di un percorso molto più complesso di quanto sembri all’inizio. Il primo volume in lingua inglese è arrivato lo scorso agosto, il secondo seguirà a novembre.

Infine, resta ora da capire quando la seconda stagione arriverà davvero sul piccolo schermo.

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