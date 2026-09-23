Made in Abyss: cosa vedremo alla mostra dedicata al manga di Tsukushi?

È stata annunciata una mostra dedicata Made in Abyss, che permetterà ai visitatori di ammirare riproduzioni delle opere originali di Akihito Tsukushi.

Tra i materiali esposti figureranno intere pagine del manga, incluse alcune mai pubblicate prima, insieme a set fotografici che ricreano scene e artefatti tratti dalla storia. Sono inoltre previsti altri materiali legati al lavoro dell’autore, pensati per ripercorrere il processo creativo dietro la serie.

Made in Abyss: Mezameru Shinpi Movie Series Part 1 Release Commemorative Exhibition (questo è il titolo della mostra) si terrà presso lo Seibu Ikebukuro Main Store di Tokyo, dal 24 ottobre al 29 novembre. La mostra chiuderà temporaneamente il 12 novembre per un cambio di allestimento, prima di riaprire con nuovi materiali fino alla chiusura definitiva.

Mezameru Shinpi è anche il primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica che prosegue la storia raccontata nella seconda stagione dell’anime, La città dorata del sole ardente. Dopo aver aiutato Faputa a compiere il proprio destino, Riko, Reg e Nanachi la invitano a unirsi a loro prima di scendere insieme verso il settimo strato dell’Abisso, il Maelström finale. Il film presenta Masayuki Kojima alla regia, mentre la composizione della serie affidata a Hideyuki Kurata, il character design è ad opera di Kazuchika Kise e Yuka Kuroda, mentre le musiche sono firmate da Kevin Penkin, autore anche del tema portante Chain of the Abyss in collaborazione con Mori Calliope.

Dal 2012, il manga è serializzato su Web Comic Gamma di Takeshobo raccolto finora in quindici volumi. In Italia le vicende sono pubblicate da J-Pop, che descrive la trama incentrata sull’Abisso, l’enorme voragine che arriva fino alle profondità della Terra ed è meta di esplorazione da parte dei Cave Raiders.

Nel frattempo, l’opera ha già ispirato due stagioni animate, diversi film di compilation e un lungometraggio originale, oltre a un videogioco di ruolo pubblicato da Spike Chunsoft. Infine, ricordiamo che la nuova serie di film proseguirà il racconto oltre i confini toccati finora dall’anime, mentre l’adattamento del manga resta ancora indietro rispetto ai capitoli più recenti pubblicati in Giappone, lasciando aperta la questione su come l’eventuale terza stagione gestirà il materiale narrativo ancora da adattare.