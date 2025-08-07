Made in Abyss diventa una serie di film: il primo capitolo arriverà nel 2026

La storia nata dalla mente di Akihito Tsukushi è pronta a tornare, ma stavolta lo farà con un nuovo formato: quello cinematografico. È stata infatti annunciata una serie di film anime che continueranno il viaggio iniziato con Made in Abyss. Il primo capitolo ha già un titolo ufficiale, Made in Abyss: The Awakening Mystery, e il debutto nelle sale è previsto per il 2026.

Un nuovo formato per un’avventura che continua a evolversi

Dopo il successo della serie animata e dei film precedenti, Made in Abyss sceglie una strada diversa e torna al cinema con una nuova serie di uscite. Un modo per raccontare la storia con tempi più distesi e immagini ancora più potenti sul grande schermo. Ogni film promette di portare il pubblico ancora più a fondo nell’universo oscuro e affascinante dell’Abisso.

The Awakening Mystery: cosa ci aspetta nel primo film

Al momento non sono stati svelati particolari sulla trama, ma il titolo lascia spazio all’immaginazione. The Awakening Mystery fa pensare a nuove scoperte e a misteri pronti a riemergere dalle profondità dell’Abisso.

Conoscendo il tono della serie, possiamo aspettarci emozioni forti e sviluppi sorprendenti. I toni saranno probabilmente in linea con quelli a cui la serie ci ha abituato: emozionanti, drammatici e a tratti disturbanti.

Dal manga al cinema: un viaggio che continua a evolversi

Il progetto nasce dal manga originale firmato da Akihito Tsukushi, un’opera che ha saputo fondere l’estetica “kawaii” con una narrazione cruda e senza filtri. La serie animata ha già conquistato pubblico e critica per il suo stile unico e la profondità emotiva. Portare questa storia in una nuova saga di film è un passo importante che potrebbe ridefinire il modo in cui verranno raccontate le prossime vicende.

Appuntamento al cinema nel 2026

L’attesa è ancora lunga, ma l’annuncio basta già a riaccendere l’entusiasmo. Made in Abyss: The Awakening Mystery promette di essere solo l’inizio di un nuovo viaggio nell’Abisso, tra meraviglia, dolore e mistero.