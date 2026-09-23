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Though I Am an Inept Villainess: cosa aspetta Reirin e Keigetsu nella seconda parte?

Fabrizio Della Corte 23/09/2026

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La seconda parte di Though I Am an Inept Villainess, conosciuto in Giappone con il titolo Futsutsuka na Akujo de wa Gozaimasu ga, debutterà a gennaio 2027. L’annuncio è arrivato il 20 settembre, al termine della prima parte andata in onda in Giappone dal 12 luglio 2026 su TV Tokyo e sulle emittenti affiliate, insieme a una nuova key visual e alla rivelazione di tre nuovi membri del cast. Al momento non è stata comunicata la data precisa del debutto.

La nuova parte adatterà l’arco intitolato The First Royal Outing e la key visual, realizzata dal character designer Ai Kikuchi, celebra il ritorno della serie. Secondo la sinossi dell’arco, grazie alle azioni di Kou Reirin e Shu Keigetsu, i disordini provocati da una maledizione nella corte interna si sono placati. Per quanto riguarda il cast, Yūichi Nakamura darà voce a Kou Keikou, il fratello maggiore di Reirin, Shunichi Toki a Kou Keishou, il secondo fratello, mentre Chiaki Kobayashi sarà Unran, giovane capo di un villaggio.

La storia è ambientata in un regno ispirato alla Cina storica, nel quale cinque clan propongono le proprie fanciulle come consorti imperiali, e vede protagonista la gelosa Keigetsu che, per conquistare il cuore del principe ereditario, usa una magia proibita per scambiare il proprio corpo con quello dell’amata Reirin. Lo scambio non le garantisce la felicità, perché il nuovo corpo è in cattive condizioni di salute e la lascia sull’orlo della morte, mentre Reirin, con il volto di un’emarginata disprezzata, deve rispondere dei crimini di Keigetsu in un pericoloso processo. Dopodiché, le due finiscono per intrecciare le proprie vite e collaborano per sopravvivere, dopo aver scoperto le oscure cospirazioni che si nascondono sotto la superficie del palazzo.

L’anime è prodotto da Doga Kobo (studio noto anche per Oshi no Ko), sotto la supervisione di Toho Animation. Altri membri del cast sono i seguenti: la regia è di Mitsue Yamazaki, la composizione della serie di Yoshiko Nakamura, il character design di Ai Kikuchi ed, infine, le musiche sono firmate da Yukari Hashimoto.

La prima parte di Though I Am an Inept Villainess è stata trasmessa in simulcast su Crunchyroll, anche in Europa, mentre in Asia è stata distribuita da Netflix. In aggiunta, Crunchyroll ha confermato che proseguirà la distribuzione anche per la seconda parte. Il doppiaggio inglese è disponibile dal 25 luglio su Crunchyroll, Hulu e Disney+.

Infine, ricordiamo che a gennaio 2027 tornerà anche la seconda stagione di Akane-banashi, mentre nel corso del 2027 arriveranno i seguiti di Tune in to the Midnight Heart e Berserk of Gluttony.

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