Doraemon torna sul grande schermo: il 45º film ci riporta nelle profondità marine

Doraemon è pronto a fare il suo ritorno al cinema con un progetto speciale che unisce nostalgia pura e nuove emozioni. È stata infatti svelata la visual principale di Doraemon the Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil, il 45º film della storica saga cinematografica, in arrivo il 27 febbraio 2026 nelle sale giapponesi. Questa nuova avventura è un remake moderno dell’omonimo film del 1983, uno dei titoli più iconici per chi è cresciuto con il gatto robot e le sue missioni strampalate.

La visual mostra subito l’atmosfera dell’opera: un viaggio sottomarino che promette misteri, creature leggendarie e quel mix di amicizia e coraggio che ha sempre reso speciali le storie di Doraemon e Nobita. Il film è diretto da Tetsuo Yajima, con una sceneggiatura firmata da Isao Murayama, due nomi che i fan conoscono già molto bene per la sensibilità con cui sanno raccontare grandi avventure pensate per tutte le età.

Il film originale portava Nobita, Doraemon e il resto della comitiva nelle mitiche civiltà sommerse di Mu e Atlantide, tra pericoli, rivelazioni e location indimenticabili. Per ora non è chiaro quanto fedelmente il nuovo film seguirà la trama dell’opera del 1983, ma tutto lascia immaginare un’esperienza visiva più grande, più moderna e con un tocco di epicità in perfetto stile 2026.

Per i fan storici, questo remake è una vera occasione per rivivere un pezzo di infanzia; per i più giovani, una porta spalancata su un’avventura che ha segnato generazioni. E mentre in Giappone la data è già fissata, per noi resta ancora un punto interrogativo: al momento non ci sono informazioni sull’uscita italiana, quindi non ci resta che attendere aggiornamenti e sperare che l’arrivo nelle nostre sale non si faccia attendere troppo.

Una cosa però è certa: Doraemon sta per riportarci sott’acqua, e sarà un viaggio che in tanti non vedono l’ora di fare.