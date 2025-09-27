Doraemon: dopo 20 anni cambia la sigla di chiusura, in arrivo “Moshi Monogatari”

Un cambiamento storico sta per arrivare in casa Doraemon. Dopo vent’anni di fedeltà alla stessa sigla di chiusura l’anime, ispirato al celebre manga di Fujiko F. Fujio, cambia musica. Dal 4 ottobre 2025, infatti, i fan in Giappone ascolteranno una nuova ending: “Moshi Monogatari”, cantata da Tani Yuuki.

Il reboot dell’anime è iniziato nel 2005 e da allora i titoli di coda sono sempre stati accompagnati dalla storica “Odore Dore Dora Doraemon Ondo”, interpretata dalla voce di Doraemon, Wasabi Mizuta. Una canzone allegra che, per due decenni, è rimasta nel cuore di chi è cresciuto con il gatto robot e le avventure di Nobita.

La scelta di introdurre una nuova ending ha sorpreso e incuriosito il pubblico, che ora si chiede quale atmosfera porterà la canzone di Tani Yuuki. L’artista è molto amato in Giappone e negli ultimi anni si è fatto notare con brani che mescolano sonorità pop moderne e testi emozionanti. È probabile, quindi, che la nuova sigla offrirà un tocco più contemporaneo, capace di dialogare con i giovani spettatori di oggi ma anche di emozionare chi segue Doraemon da una vita.

Questo cambiamento non riguarda solo la musica, ma rappresenta anche la voglia di dare nuova energia a una serie che, nonostante i cinquant’anni di storia alle spalle, continua a essere seguita e amata. Doraemon non è soltanto un anime: è un pezzo di cultura pop giapponese, capace di far sorridere e commuovere sia i più piccoli sia gli adulti che lo guardano da una vita.

Ora non resta che aspettare il debutto di “Moshi Monogatari” per scoprire se questa nuova pagina riuscirà a conquistare i fan tanto quanto la storica ending che l’ha preceduta. Sarà interessante vedere come i più piccoli accoglieranno la novità e come i nostalgici reagiranno nel sentire una chiusura diversa da quella che li ha accompagnati per così tanto tempo. Una cosa è certa: dopo vent’anni, cantare insieme a Doraemon avrà tutto un altro sapore.