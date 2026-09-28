Blue Heaven: una storia dei primi anni Duemila del maestro Tsutomu Takahashi – Recensione

Tsutomu Takahashi, il celebre mangaka noto nel panorama internazionale per le sue storie noir e cupe, i suoi thriller psicologici, e i drammi ricchi di tensione, è tornato sui nostri scaffali con una “nuova opera”. Il titolo del manga seinen è Blue Heaven, un thriller psicologico e drammatico in tre volumi, arrivato in Italia pubblicato da Planet Manga. Chiaramente diversi generi che l’autore sa raccontare con maestria, basti ricordare altre sue opere importanti, come Detonation Island, Jumbo Max e Neun.

Il lavoro di Takahashi si distingue per il tratto sporco e particolarmente espressivo. Il contrasto tra il bianco e il nero, che accentua l’atmosfera oppressiva delle sue storie, dimostra una maestria professionale impeccabile. Il mangaka con le sue opere racconta in particolare storie rivolte ad un pubblico adulto e lo fa esplorando tematiche forti, come la follia umana, la criminalità e i dilemmi morali. La sua lunghissima carriera, che dura da oltre 35 anni, è stata una fonte d’ispirazione per molti. Takahashi ha fatto infatti da mentore ad artisti che, prima di raggiungere un enorme successo, hanno lavorato come suoi assistenti. Tra questi troviamo Tsutomu Nihei (Blame!) e Shūhō Satō (Black Jack ni よろしく).

Blue Heaven è un’opera storica dell’autore che sicuramente meritava di vedere la luce anche nel nostro Paese, soprattutto per l’amanti del genere. È un manga che in Giappone è stato serializzato tra il 2002 e il 2003 sulla riviera Young Jump.

La storia ci porta sulla “Blue Heaven”, la più grande e lussuosa nave da crociera del mondo. Un vero paradiso per i suoi ricchi passeggeri che attraversano il Pacifico con spensieratezza. Tutto cambia quando l’equipaggio intercetta un peschereccio alla deriva e il capitano decide di soccorrere le persone a bordo. Una volta saliti sulla barca scoprono però una distesa di cadaveri brutalmente uccisi e altri due uomini rimasti in vita, uno è terrorizzato e in un totale stato di shock, mentre l’altro è in realtà un pericolosissimo killer della mafia cinese che doveva entrare illegalmente in Giappone. Una scoperta agghiacciante. Questo viaggio in mezzo al mare ci porterà nel pieno della furia omicida di un assassino in fuga nella gigantesca nave e che non risparmierà chiunque si troverà davanti. Dall’altra parte, il capo della sicurezza, nonché ex poliziotto, e l’equipaggio inizieranno una silenziosa e disperata caccia all’uomo cercando di tenere ignari i passeggeri per evitare il panico di massa. Tra l’isolamento in mezzo all’oceano, l’impossibilità di fuggire, e gli oscuri segreti delle persone facoltose a bordo della nave da crociera, Takahashi trasforma un tranquillo e rilassante viaggio in un vero e proprio survival game da incubo.

In Giappone quest’opera ha consolidato la reputazione di Tsutomu Takahashi come maestro delle atmosfere cupe e disturbanti. Questa storia breve infatti è stata accolta positivamente in Patria grazie alle sua atmosfera claustrofobica e al tratto sporco e graffiante delle tavole. Inoltre il fatto che non ci siano tempi morti ti fa sentire questo senso di adrenalina costante, tenendo incollato il lettore dall’inizio alla fine. D’altro canto la trama è priva di grandi colpi di scena o misteri, quindi può essere percepita da molti come troppo lineare e semplice. C’è da aggiungere che alcune reazioni o dinamiche possono risultare forzati ed esagerate e alcuni passaggi della storia magari ne risentono di un ritmo fin troppo accelerato dato da una miniserie in 3 volumi che può portare volente o nolente ad affrettare alcune transazioni per arrivare alla conclusione.

Il primo volume, di questa serie dei primi anni Duemila, è arrivato in Italia il 27 agosto 2026 al prezzo di 7,90€ e tra i lettori italiani ha riscosso ottimi pareri per la sua brevità e per la capacità di intrattenere. È già possibile recuperare anche il secondo volume che è arrivato nelle fumetterie e librerie dal 17 settembre del 2026, mentre il terzo e ultimo volume è previsto per il 28 ottobre 2026. Se siete amanti delle atmosfere cupe e del thriller psicologico, questo storico manga è un recupero consigliato.