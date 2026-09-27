Magical Explorer: chi è Yukine, la ragazza che ruba la scena nel nuovo trailer?

È stato pubblicato il nuovo trailer di Magical Explorer dedicato a Yukine Mizumori. Il filmato è disponibile sul canale YouTube dell’anime ed arriva a pochi giorni dal debutto della serie, fissato per il 3 ottobre 2026 in Giappone. La distribuzione su Crunchyroll inizierà nella stessa data.

Yukine è la vicecapitana della commissione disciplinare. Nel videogioco in cui è ambientata la storia figura inoltre fra i tre personaggi più forti ed è dotata di un’arma particolare, ossia una naginata composta da una lama montata su un lungo manico. La protagonista si ritrova nel mondo di un videogioco fantasy che conosce bene, ma prende il posto di Kosuke Takioto. Kosuke conserva i ricordi della propria vita precedente e sa come funziona il gioco. Inoltre, scoprirà che il personaggio in cui si è reincarnato possiede una quantità di potere magico fuori dal comune.

Per quanto riguarda il cast, la voce di Yukine nell’anime è di Saori Onishi. Tra gli altri interpreti figurano Nobunaga Shimazaki, doppiatore affiliato all’agenzia Aoni Production, nel ruolo di Kosuke Takioto. L’attore, il cui soprannome è Zakki, ha debuttato come doppiatore nel 2009 e ha raggiunto grande notorietà nel 2013 grazie al personaggio di Haruka Nanase in Free!, per poi ottenere ruoli di rilievo in numerose altre serie di successo. Ad affiancarlo ci sono Ai Kakuma, doppiatrice originaria della prefettura di Fukuoka nel ruolo di Ludie, e M・A・O in quello di Nanami

Ricordiamo che l’anime adatta le light novel di Iris, illustrate da Noboru Kannatsuki ed ha ricevuto anche una versione manga disegnata da Yukari Higa. Alla regia della serie televisiva c’è Kazuki Ohashi, con Satoko Sekine alla composizione della serie, Ryosuke Kimiya al character design e Kenichiro Suehiro alle musiche. La produzione delle animazioni è affidata a WHITE FOX, studio impegnato anche su Re:ZERO – Starting Life in Another World.

Inoltre, per sigle sono stati scelti due brani di ASCA: Remedy per l’apertura e Double Wings per la chiusura. Entrambi erano stati presentati insieme al trailer generale diffuso ad agosto.

Infine, Magical Explorer entrerà nel palinsesto autunnale insieme ad altri adattamenti legati ai mondi dei videogiochi. Fra questi, possiamo ricordare Overgeared, annunciato per ottobre 2026.