Black Clover torna con i nuovi episodi della seconda stagione – cosa aspettarsi

A distanza di anni dalla conclusione dei primi 170 episodi della prima parte, Black Clover è pronto a tornare con la seconda stagione in arrivo il 3 ottobre 2026 in streaming su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone.

Il primo episodio della seconda stagione di Black Clover adatterà l’inizio dell’arco del Regno di Spade, coprendo i capitoli dal 270 al 274 del manga. Verrà dato inizio allo scontro decisivo che segnerà a tutti gli effetti l’avvio della grande battaglia contro le forze del Regno di Spade e le triadi oscure.

Per entrare subito nel vivo dell’azione, lo Studio Pierrot ha annunciato che la nuova stagione punterà ad un ritmo dinamico adattando circa 4/5 capitoli del manga ad episodio. Questo permetterà di evitare episodi filler e garantire la massima qualità visiva. Ovviamente aspettiamoci alcune variazioni a seconda dell’intensità delle scene trattate in quel momento. Il motivo dietro questa scelta è semplice. L’arco del Regno di Spade è davvero pieno di scontri intensi e in molti casi i dialoghi saranno davvero pochissimi perciò sarà incentrato tutto sull’azione. Questa darà la possibilità quindi alla storia di scorrere più velocemente.

La prima stagione, composta da 170 episodi, ha adattato ben 270 capitoli del manga. L’anime è infatti andato in onda settimanalmente e di continuo dal 2017 al 2021. Per non superare Yūki Tabata sono stati aggiunti dei contenuti extra. Questa scelta però ha portato gli episodi a seguire un ritmo molto lento, mostrando 18 episodi filler e una parte di episodi “anime-canon“, cioè contenuti non presenti nell’opera originale, supervisionati dallo stesso Tabata.

Proprio durante il santo temporale dei 6 mesi di allenamento del Regno del Cuore, tra l’episodio 157 e il 158, si colloca il film d’animazione Black Clover: Sword of the Wizard King. Questo lungometraggio mostra i progressi fatti dai protagonisti e la forma potenziata di Asta, prima della drammatica invasione del Regno di Spade. È possibile vedere il film in esclusiva mondiale su Netflix, con il titolo Black Clover: la spada dell’imperatore magico.