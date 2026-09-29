Dragon Ball Super: Beerus: svelato il numero ufficiale degli episodi

Dragon Ball Super farà il suo ritorno sul piccolo schermo con il remake della serie Dragon Ball Super: Beerus e finalmente è stato rivelato il numero ufficiale degli episodi. Gli appassionati potranno rivivere tutte le vicende dell’arco narrativo iniziale della serie in 19 episodi che saranno tutti disponibili su Crunchyroll.

Nello specifico, infatti, Dragon Ball Super: Beerus ricoprirà i primi tre archi della storia, ovvero l’arco di Hakaishin Beerus (adattato in Italia con il titolo Saga della Battaglia degli Dei), l’arco del ritorno di Freezer e l’arco dell’universo 6. Il primo arco rappresenta la prima saga dell’anime della serie Super poi adattata nel manga disegnato da Ikemoto. Gli episodi riprendono gli eventi del film La Battaglia degli Dei che iniziano subito dopo la sconfitta di Majin Bu. L’aspetto principale di questa saga riguarda l’incontro tra Goku e i Guerrieri Z e il Dio della Distruzione Beerus. Ed è da questo incontro che Goku riesce a raggiungere la forma del Super Saiyan God.

Il secondo arco narrativo, noto anche come la Saga della Resurrezione di ‘F’ copre gli episodi dal 15 al 27 ed adatta gli eventi dell’omonimo film. Il ritorno di Freezer viene mostrato nel quinto episodio della Saga sopra citata, che corrisponde al diciannovesimo episodio generale di Dragon Ball Super.

Il terzo arco narrativo invece si concentra sull’esistenza dei dodici Universi e delle Super Sfere del Drago. La saga entra nel vivo quando inizia il Torneo Tenkaichi, organizzato dai fratelli e Dei della Distruzione Champa e Beerus, che vede l’Universo 6 e l’Universo 7. Ora non resta che attendere l’uscita di questo remake potenziato, il cui debutto è previsto per l’11 ottobre in Giappone.

Oltre a questo progetto, ce ne sarà un altro molto più atteso annunciato a gennaio 2026 durante l’evento Genkidamatsuri, visto che si tratta dell’adattamento anime dell’arco The Galactic Patrol, che corrispondente all’arco narrativo raccolto nei volumi del manga che vanno dal 9 al 15. Dopo una lunghissima attesa, finalmente in fan potranno guardare l’adattamento dell’arco noto come la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica ambientata dopo gli eventi del film incentrato su Broly.