Naruto: quali missioni del Team 7 saranno adattate nel live-action?

Naruto tornerà con un adattamento live-action, il nuovo progetto molto ambizioso al momento in lavorazione, e pare che rivisiterà una delle prime grandi missioni del team 7. Negli ultimi anni Naruto ha annunciato diversi progetti tra cui quello dei quattro nuovi episodi per celebrare il ventesimo anniversario della serie anime che ha successivamente subito uno slittamento.

Riguardo il live-action, la produzione vera e propria dovrebbe iniziare l’anno prossimo e per questa ragione è in corso una ricerca globale del cast per i tre protagonisti. Sono stati rivelati pochissimi dettagli sulla trama effettiva, ma un rapporto di Knight Edge Media suggerisce che il film seguirà Naruto e il Team 7 nella loro prima missione, che potrebbe corrispondere all’arco narrativo del Paese delle Onde.

La sinossi trapelata del film live-action di Naruto delinea l’ambientazione, senza però confermare dettagli concreti. Anticipa però che la storia si svolge in un universo alternativo dove ogni bambino sogna di diventare un ninja e il film presenta Naruto come una nuova recluta eccezionalmente dotata ma problematica. Sebbene la missione non venga svelata nel dettaglio, la descrizione suggerisce che si tratterà di qualcosa di molto più pericoloso e sinistro del previsto con Naruto che deve fare i conti con il demone che porta dentro di sé.

La trama appare sufficientemente generica in modo da risultare comprensibile anche a un pubblico che non conosce la serie originale, senza appunto rivelare informazioni concrete su quale sarà questa prima missione. Potrebbe trattarsi dell’arco narrativo del Paese delle Onde, presente nei primi capitoli del manga scritto e disegnato da Kishimoto, a meno che il film non scelga di raccontare una storia originale che si discosti leggermente dagli eventi del manga.

Riguardo il live-action di Narto, al momento è confermato che Masashi Kishimoto, il mangaka della serie, è coinvolto nella produzione anche se non è chiaro in che modo contribuirà allo sviluppo della produzione. Destin Daniel Cretton, il regista di Spider-Man: Brand New Day, dirigerà il live-action per Lionsgate Pictures e ne curerà la sceneggiatura insieme a Tasha Huo. Cretton figura inoltre tra i produttori del film, affiancato da Jeyun Munford, Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu della Arad Productions, nonché da Jeremy Latcham.

È stata avviata una ricerca globale per il casting dei ruoli di Naruto, Sasuke e Sakura. Pare che, secondo alcune indiscrezioni, Charles Melton interpreterà Kakashi Hatake ma non vi sono ancora annunci ufficiali riguardo al cast.