Liar Game: la sfida tra Nao e Akiyama non è ancora finita

Liar Game tornerà con una seconda stagione. Nessuna data di debutto annunciata, ma nel frattempo è stata pubblicata una nuova illustrazione celebrativa, realizzata dal character designer Kei Tsuchiya.

La prima stagione aveva debuttato il 6 aprile su TV Tokyo e sulle emittenti affiliate, proseguendo poi senza interruzioni per sei mesi, con una seconda parte partita il 7 luglio.

Liar Game nasce dalla penna di Shinobu Kaitani, serializzato su Weekly Young Jump di Shueisha dal 2005 al 2015, per un totale di diciannove volumi. In Italia arriva già nel 2012 grazie a J-Pop, che lo presenta come un thriller psicologico capace di lasciare il segno. La protagonista èNao Kanzaki. Quest’ultima è una ragazza ingenua che si ritrova coinvolta suo malgrado in un gioco crudele: al suo interno l’unica strategia vincente è mentire, e ogni round mette alla prova la fiducia e la lucidità dei partecipanti fino al limite.

La regia generale è affidata a Yuzo Sato, (Frieren: Beyond Journey’s End e Chi: On the Movements of the Earth), mentre la regia vera e propria porta la firma di Asami Kawano. Alla sceneggiatura Tatsuhiko Urahata, noto per il lavoro su Baki Hanma, e le musiche sono composte da Yugo Kanno. Inoltra, Saya Hitomi dà voce a Nao Kanzaki, Takeo Otsuka a Shinichi Akiyama e Kazuhiro Nakaya a Leronira. Ricordiamo che le due sigle della prima stagione erano firmate rispettivamente da Yorushika con Bubble e da Lucky Kilimanjaro con Asashi, mentre per la seconda arriveranno All in di Kroi in apertura e Still Not Enough di muque in chiusura.

La produzione è di Madhouse, lo stesso studio che ha animato anche l’adattamento di One Outs, altra opera di Kaitani incentrata sul baseball. Sul fronte internazionale, la prima stagione è disponibile in streaming su Crunchyroll, mentre in Russia la distribuzione è affidata ad Amediateka.

Al momento, oltre alla finestra di uscita, restano da svelare anche possibili new entry nel cast e i dettagli sulla trama dei nuovi episodi, che dovrebbero riprendere da dove si era interrotto il racconto. Infine, tra gli anime seinen più discussi di questa stagione figura anche Horror Collector, in debutto il 10 ottobre.