Chainsaw Man: Fujimoto è pronto a lavorare ad un nuovo manga

Tatsuki Fujimoto è uno dei mangaka più famosi in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Chainsaw Man ma non solo. Infatti è tra i più celebri mangaka contemporanei anche grazie a numerosi one-shot come Goodbye Eri. Il manga di Chainsaw Man nello specifico si è concluso all’inizio di quest’anno e rimane tra dei migliori manga in circolazione. Chiaramente sono tanti i fan che ora si chiedono se Fujimoto tornerà su un nuovo progetto e infatti pare proprio che stia già lavorando a una nuova idea, che potrebbe dare vita a una visione già esplorata in diversi suoi lavori precedenti.

In una recente intervista congiunta con il regista dell’adattamento live-action di Look Back, Fujimoto ha parlato dei suoi progetti futuri, rivelando di essere al lavoro su un’idea che esplorerà una visione positiva della morte. Il mangaka ha rivelato che per creare le storie parte da concetti fondamentali per poi sviluppare gli elementi necessari, come la costruzione del mondo narrativo, i personaggi e le proprie riflessioni e aspirazioni. Ha inoltre rivelato di aver ideato e poi scartato moltissimi one-shot. Quindi questo suggerisce che il progetto attuale potrebbe essere proprio un one-shot incentrato su quel concetto di morte già affrontato in diverse sue opere.

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sui piani di Fujimoto per questo manga o sulla sua effettiva natura di one-shot, ma è certo che l’opera esplorerà il concetto di morte sotto una luce diversa e positiva. Tutto ciò nasce dal modo in cui le altre opere di Tatsuki hanno costantemente utilizzato la morte come elemento trainante, come è evidente in manga quali Goodbye, Eri e persino Fire Punch. Anche la recente trasposizione live-action di Look Back affronta, in un certo senso, il tema della morte. Tuttavia, è con Chainsaw Man che Fujimoto mette mette in luce l’importanza della morte senza della quale regnerebbe il caos, ed è proprio la paura della morte a rendere la vita degna di essere vissuta.

Forse, la visione positiva della morte in questo ipotetico one-shot di Tatsuki Fujimoto potrebbe approfondirne il significato all’interno dell’esistenza, sottolineandone l’importanza più di quanto fatto in qualsiasi altra sua opera precedente. Uno dei metodi che Fujimoto ha dichiarato di adottare durante lo sviluppo di un concetto consiste nel cercare una soluzione al problema che intende esplorare.

Chiaramente si tratta soltanto di un’idea in fase iniziale e non è certo se e quando vedrà effettivamente la luce. Tuttavia, il fatto che Fujimoto non si stia concedendo pause e stia già lavorando a un nuovo progetto suggerisce il potenziale arrivo imminente di una nuova serie, volta a realizzare quello che si preannuncia come il suo concetto più interessante.