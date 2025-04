Detective Conan: la serie di Gosho Aoyama celebra i suoi 30 anni

Il 2025 si sta rivelando un anno grandioso per Gosho Aoyama, con l’ultimo adattamento anime di Yaiba firmato Wit Studio che sta conquistando la stagione primaverile degli anime. Ma anche le altre iconiche serie shonen stanno riscuotendo un grande successo, con Detective Conan che celebra il suo 30° anniversario con uno speciale cortometraggio animato e altri festeggiamenti in arrivo grazie a Shueisha e Weekly Shonen Jump. Con un nuovissimo film di Conan in uscita quest’anno e l’inaspettata collaborazione con le sedi giapponesi di McDonald’s, è un ottimo momento per essere fan di questa monumentale serie di gialli.

Originariamente serializzata nel 1994 e ancora in corso, Detective Conan è una delle serie di Shonen Jump più famose e amate di tutti i tempi. Conta oltre 270 milioni di copie in circolazione, con volumi singoli all’interno della serie che si classificano spesso nelle classifiche dei bestseller in Giappone. Il fascino duraturo della serie è merito in gran parte dello stile di scrittura inconfondibile di Aoyama, capace di creare misteri avvincenti pur avendo abbastanza personalità da tenere i lettori incollati da quasi 30 anni.

I nuovi fan che si avvicinano alla serie per la prima volta, soprattutto coloro che amano leggere manga, Detective Conan è un esempio magistrale di una serie in grado di rimanere fedele allo stesso espediente per decenni senza perdere la propria identità o diventare noiosa nel tempo. Detective Conan segue Shinichi Kudo, un geniale detective liceale che spesso collabora con la polizia per risolvere i crimini. Un giorno, mentre collabora a un’indagine, viene attaccato da un membro dell’Organizzazione Nera e, nel tentativo di ucciderlo, gli somministra una droga sperimentale. Pur non uccidendo Shinichi sul colpo, il suo corpo si rimpicciolisce fino a raggiungere le dimensioni di uno scolaro delle elementari. Per proteggersi, assume il nome di Conan Edogawa e inizia a vivere con la sua amica d’infanzia e suo padre, un investigatore privato. Da quel momento in poi, si unisce all’investigatore privato per risolvere misteri e scoprire il più possibile sull’Organizzazione Nera.

Grazie alla semplicità della sua struttura, nonostante i suoi oltre 1.000 capitoli, Detective Conan è incredibilmente facile da leggere e la narrazione non sembra mai esagerata. Inoltre, poiché la condizione del protagonista non viene trattata come qualcosa con un limite di tempo, Aoyama non ha la pressione di spingere Conan alla ricerca di una cura che lo riporti alla normalità. In questo modo può concentrarsi maggiormente sulla narrazione di un mistero avvincente e distaccato con un cast consolidato di personaggi secondari.