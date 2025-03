Yaiba: il remake dell’anime torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Yaiba: Samurai Legend è un nuovissimo reboot anime in lavorazione che adatta le vicende del manga di Gosho Aoyama. E un nuovo trailer dell’anime, visibile cliccando qui, è stato rilasciato prima del lancio del reboot previsto per questa primavera. Il manga Yaiba di Gosho Aoyama, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Detective Conan, ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan alla fine degli anni ’80, e ha continuato a ispirare il suo adattamento anime di 52 episodi trasmesso all’inizio degli anni ’90. Ma mentre Shogakukan continua a celebrare i suoi classici successi come Ranma 1/2, Urusei Yatsura e altri con nuovi progetti anime, anche Yaiba sta tornando con il suo reboot.

Yaiba: Samurai Legend è un nuovissimo adattamento anime che si basa sugli eventi del manga originale Yaiba sin dall’inizio. Il primo episodio debutterà in Giappone a fine aprile come parte del programma anime primaverile del 2025. In vista del suo ritorno sul piccolo schermo, Yaiba ha lanciato un nuovissimo trailer che anticipa ai fan cosa aspettarsi da questo reboot.

Takahiro Hasui si occuperà della regina del reboot per Wit Studio con Touko Machida che lavorerà alla sceneggiatura della serie. Yoshimichi Kameda disegnerà i personaggi e Yutaka Yamada e Yoshiaki Dewa comporranno la musica. L’opening si intitola “Blade” ed è eseguita da Blue Encount.

Riguardo il casto del doppiaggio, di seguito riportiamo i nomi dei doppiatori e del propri personaggi:

Minami Takayama sarà Yaiba Kurogane

Manaka Iwami nei panni di Sayaka Mine

Yoshimasa Hosoya interpreterà Takeshi Onimaru

Katsuyuki Konishi doppierà Kenjuro Kurogan

Junichi Suwabe darà la sua voce a Musashi Miyamoto

Isshin Chiba sarà Kagetora

Kosuke Echigoya nei panni di Shonosuke

Le nuove aggiunte al cast con l’ultimo trailer includono Atsushi Miyauchi nei panni di Raizo Mine, Rina Sato sarà Shizuka Mine, Kimiko Saito interpreterà Fuji Mine, Takeharu Onishi doppierà Gerozaemon Geroda, Shuhei Sakaguchi darà la sua voce a Mr. Spider, Kana Ichinose doppierà Mr. Sea Cucumber e Go Inoue sarà Kojiro Sasaki.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova serie anime reboot di Yaiba a seguire si può leggere la sinossi: “Il protagonista, Kurogane Yaiba, è un ragazzo samurai che si allena nella giungla con suo padre, Kenjuro. Per caso, il protagonista torna in Giappone dove incontra il suo rivale Takeshi Onimaru, che ha il suo stesso spirito samurai. Yaiba vive una vita di seria competizione, ma quando Onimaru ottiene la “Spada del Demone Leggendario”, si ritrova in un viaggio pieno di spettacolo e grandi avventure”.

