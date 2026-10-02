Witch on the Holy Night: Fate/Zero torna per un motivo molto speciale

Mancano ormai poche settimane al debutto giapponese di Witch on the Holy Night, e per festeggiare è stata svelata una nuova illustrazione che vede protagonisti insieme i personaggi del film e quelli di Fate/Zero.

La citata illustrazione, fa parte dell’iniziativa “Let’s Watch Together! TYPE-MOON × ufotable”, che ha lo scopo di unire i due franchise in attesa del film. Inoltre, all’interno del progetto, rientra anche la riproposizione in TV di alcuni episodi selezionati di Fate/Zero, che andranno in onda su Fuji TV nella regione del Kanto a partire dal 2 novembre, scelti tramite un sondaggio aperto ai fan.

L’opera uscirà in Giappone con il titolo Mahotsukai no Yoru e debutterà nei cinema giapponesi il 20 novembre, mentre in Italia arriverà il 28 gennaio 2027 grazie alla collaborazione tra Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, come già raccontato da Mangaforever lo scorso settembre. Segnaliamo che il film sarà proiettato sia in lingua originale con sottotitoli sia in versione doppiata.

La storia è ambientata durante l’era Shōwa, nella cittadina di Misaki, dove una vecchia villa è ritenuta la dimora di una strega. Una volta trasferitasi lì, Aoko Aozaki inizia ad apprendere l’arte della stregoneria sotto la guida di Alice Kuonji, proprio la giovane maga al centro delle voci che circolano sulla casa.

Il cast dell’adattamento animato vede tra le voci Haruka Tomatsu nel ruolo di Aoko Aozaki, Yusuke Kobayashi in quello di Soujuro Shizuki e Kana Hanazawa come Alice Kuonji, tutti già interpreti degli stessi personaggi nella versione rimasterizzata del gioco uscita nel 2023. Alla regia debutta Masashi Takeuchi, mentre il character design è curato da Moe Tsuzuki e la colonna sonora porta la firma di Hideyuki Fukasawa, già compositore della visual novel originale.

Nelle ultime ore è stato diffuso anche il trailer finale del film, della durata di novanta secondi, con diverse scene inedite incentrate sull’incontro a Kitsy Land, che sembra destinato a fare da climax della storia.

Dopo il debutto giapponese come abbiamo visto, Witch on the Holy Night arriverà progressivamente in tutto il mondo tra gennaio e febbraio 2027, toccando mercati come Stati Uniti, Francia, Germania, India e Spagna.