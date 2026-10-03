The World is Dancing: chi è Oniyasha prima di Zeami?

Il 13 ottobre, J-POP Manga porta in fumetteria il volume 1 di The World is Dancing, opera di Kazuto Mihara. Il volume sarà disponibile, a partire da quella data, in fumetteria, in libreria e negli store online (al prezzo di 7,50 euro).

The World is Dancing parla di Zeami, figura centrale nella storia del teatro giapponese e uno dei fondatori del teatro No. Da ragazzo, però, quel nome non gli apparteneva ancora. Lo chiamavano Oniyasha.

La storia si svolge nel periodo Muromachi: Oniyasha studia presso il padre, Kanami, interprete noto di Sarugaku. Ogni giorno il figlio prova la danza. Al giovane gli passa una domanda per la testa: gli uccelli sono fatti per volare, i pesci sono fatti per nuotare. Per quale scopo, allora, gli esseri umani hanno ricevuto un corpo?

Per il giovane la danza inizialmente non ha ancora un valore chiaro. Poi un incontro gli cambia il modo di guardare l’arte. Una donna povera si muove in modo goffo e, proprio in quella esibizione, il ragazzo vede la bellezza. Non l’aveva riconosciuta nelle prove viste fino ad allora. Da quella rivelazione, dunque, parte un percorso diverso, e Oniyasha sceglie di dedicarsi alla danza con tutto il corpo. Vuole capire fino a dove possa spingersi il fisico.

In Giappone, testi e disegni sono di Kazuto Mihara. Il manga è uscito su Morning (rivista seinen di Kodansha). I tankobon pubblicati sono sei: il primo volume nipponico è datato 23 agosto 2021, mentre l’ultimo è del 22 novembre 2022. La collana di appartenenza è Morning KC. In Nord America, Kodansha USA ha distribuito la serie in digitale dal 1° agosto 2023 al 27 agosto 2024.

Per quanto riguarda l’Italia, J-POP Manga avvia la pubblicazione dal volume 1 e la segnala come serie in corso.

Inoltre, c’è stato un adattamento anime con la produzione firmata da Cypic, andato in onda dal 2 luglio al 24 settembre 2026 (per un totale di 13 episodi). La regia porta la firma di Toshimasa Kuroyanagi. La supervisione dei testi è di Sawako Kawamitsu e le musiche sono di Daisuke Shinoda. In Giappone il passaggio è avvenuto su TOKYO MX e su altre reti. Infine, la sigla di testa è Shusho, cantata dai Macaroni Empitsu, mentre la sigla di coda è Namonai Hana, di hockrockb.