Nana: perché le due protagoniste hanno lo stesso nome? Il segreto del 7

Perché le due protagoniste di Nana hanno lo stesso nome? È una di quelle particolarità che sembrano una semplice coincidenza, almeno finché non si comincia a osservare il resto del manga di Ai Yazawa. Due ragazze completamente diverse, un viaggio in treno verso Tokyo, un appartamento con un numero decisamente particolare e un soprannome che nasconde un altro gioco di parole.

Nana Osaki e Nana Komatsu condividono il nome, ma non il carattere. La prima sogna di affermarsi come cantante punk, mentre la seconda cerca soprattutto amore e un posto nel mondo. Eppure il loro incontro cambia la vita di entrambe.

La recente pubblicazione della Nana Deluxe Edition di Planet Manga, proposta in due varianti dedicate alle protagoniste, offre l’occasione per riscoprire un dettaglio che attraversa tutta l’opera: il significato dei numeri 7 e 8.

Per capire il collegamento bisogna partire proprio dal nome Nana. E, soprattutto, dal motivo per cui una delle due ragazze viene chiamata Hachi.

Il significato dei numeri in Nana Nana: in giapponese è anche una lettura del numero 7.

in giapponese è anche una lettura del numero 7. Hachi: è una lettura del numero 8 in giapponese.

è una lettura del numero 8 in giapponese. Hachiko: è il soprannome attribuito a Nana Komatsu, che richiama il celebre cane giapponese Hachikō.

è il soprannome attribuito a Nana Komatsu, che richiama il celebre cane giapponese Hachikō. 707: è il numero dell’appartamento condiviso dalle protagoniste.

è il numero dell’appartamento condiviso dalle protagoniste. 7.8: è anche il numero scelto per un fanbook ufficiale dedicato alla serie.

è anche il numero scelto per un fanbook ufficiale dedicato alla serie. Honey e Punk: le due nuove varianti Deluxe richiamano le diverse personalità di Nana Komatsu e Nana Osaki.

Per scoprire o rileggere la storia dall’inizio potete cercare Nana Deluxe Honey Edition 1 di Planet Manga, ISBN 9791221955309, un volume italiano che raccoglie i primi tre numeri standard della serie. È la variante dedicata a Nana Komatsu, distribuita nei normali canali di vendita.

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Perché entrambe le protagoniste si chiamano Nana?

La prima curiosità riguarda proprio il titolo. In giapponese nana significa anche sette, ed è una delle letture del numero 7.

Nel manga di Ai Yazawa incontriamo due ragazze ventenni che condividono il nome e il desiderio di trasferirsi a Tokyo. Le loro vite si incrociano durante un viaggio in treno e, dopo un nuovo incontro, finiscono per dividere lo stesso appartamento.

Nana Osaki è la cantante dei Black Stones, una band punk che cerca di affermarsi nel mondo della musica. Nana Komatsu è invece più impulsiva e romantica, desiderosa di costruire una relazione e di trovare stabilità.

Il nome comune permette all’autrice di accostare due modi diversi di affrontare l’età adulta. Una ragazza vuole conquistare la propria indipendenza attraverso la musica; l’altra tende a cercare sicurezza nei rapporti con le persone che ama.

Non esiste però una dichiarazione verificata secondo cui il solo numero 7 spiegherebbe ogni scelta narrativa di Ai Yazawa. Il significato del nome è reale; il modo in cui si intreccia ai temi della storia appartiene anche alla lettura simbolica dell’opera.

Ed è qui che entra in gioco il soprannome della seconda Nana.

Nana Komatsu e Nana Osaki nell’adattamento animato. © Ai Yazawa/Shueisha, comitato di produzione dell’anime.

Perché Nana Komatsu si chiama Hachi? Il significato del numero 8

Chi conosce Nana avrà sicuramente sentito chiamare Nana Komatsu con il soprannome Hachi, oppure Hachiko.

Il riferimento nasce dal modo in cui Nana Osaki vede il carattere dell’amica: affettuosa, bisognosa di attenzioni e, a volte, simile a un cagnolino che segue le persone a cui vuole bene.

Il soprannome richiama Hachikō, il celebre cane giapponese diventato un simbolo di fedeltà, ricordato anche attraverso film, libri e la statua vicino alla stazione di Shibuya.

Ma c’è un secondo particolare: hachi significa otto in giapponese.

Ecco quindi il gioco linguistico: Nana richiama il sette, mentre Hachi richiama l’otto. Due numeri consecutivi, proprio come due persone che finiscono per camminare fianco a fianco pur essendo profondamente differenti.

Il soprannome diventa così molto più di un modo scherzoso di chiamare l’amica. Serve anche a distinguerla da Nana Osaki, senza cancellare il fatto che entrambe condividono lo stesso nome.

Le due identità restano riconoscibili persino quando il loro rapporto attraversa momenti difficili: Nana è la cantante, Hachi è l’amica che cerca di capire quale direzione dare alla propria vita.

Per chi ama approfondire i dettagli dell’universo creato da Yazawa esiste anche Nana 7.8, il fanbook dedicato alla serie. Trattandosi di una pubblicazione precedente, è importante verificarne disponibilità e lingua.

Perché l’appartamento delle due Nana ha il numero 707?

Quando Nana Osaki e Nana Komatsu decidono di vivere insieme, trovano un appartamento destinato a diventare uno dei luoghi più riconoscibili dell’intera storia: il numero 707.

Se Nana richiama il sette, è difficile non notare la presenza ripetuta di quel numero nell’indirizzo delle protagoniste.

L’appartamento non è soltanto uno sfondo. È il luogo dove due persone inizialmente estranee costruiscono una quotidianità condivisa, fatta di piccoli rituali, incontri con gli amici, musica e conversazioni.

In una storia in cui i personaggi cercano continuamente qualcosa che sembra sfuggire loro, quelle stanze rappresentano un punto di riferimento.

La scelta del numero 707 rafforza visivamente il legame fra le due Nana. È una lettura simbolica coerente con il modo in cui il manga torna sui numeri, sui luoghi e sugli oggetti, anche se non bisogna inventare un significato segreto e ufficiale per ogni cifra.

La stessa casa continua ad avere un peso emotivo ben oltre i primi capitoli, diventando uno spazio che i lettori associano immediatamente al rapporto tra le protagoniste.

I bicchieri con le fragole: perché un oggetto così semplice è rimasto nel cuore dei fan?

Fra gli oggetti più ricordati di Nana ci sono due semplicissimi bicchieri decorati con le fragole.

Le protagoniste li acquistano durante i primi momenti della loro convivenza. Non sono oggetti costosi o particolarmente rari: rappresentano piuttosto la voglia di costruire una casa insieme e di trasformare uno spazio anonimo in qualcosa che appartenga a entrambe.

La loro importanza è proprio questa. Quando un rapporto cambia, anche gli oggetti più comuni possono assumere un significato diverso.

Il valore dei bicchieri non deriva da una proprietà magica o da un mistero nascosto, ma dai ricordi associati alla vita nell’appartamento 707.

Non a caso, anche una presentazione ufficiale di UNIQLO dedicata ad Ai Yazawa richiama sia la stanza 707 sia i bicchieri con le fragole, trattandoli come elementi particolarmente riconoscibili della serie.

Questa attenzione ai dettagli quotidiani è uno dei motivi per cui Nana continua a coinvolgere i lettori. Ai Yazawa riesce a rendere importante anche ciò che, in un altro manga, potrebbe essere soltanto un oggetto sullo sfondo.

Nana Osaki o Nana Komatsu: chi è davvero la protagonista della storia?

Il bello di Nana è che questa domanda non ha bisogno di una risposta esclusiva.

Nana Osaki e Nana Komatsu sono entrambe protagoniste, ma rappresentano prospettive diverse sull’amicizia, sull’amore e sull’indipendenza.

Osaki costruisce la propria identità attorno alla musica e alla volontà di non dipendere dagli altri. Hachi tende invece a cercare conferme e sicurezza nelle relazioni, mostrando una fragilità che la rende spesso difficile da giudicare in modo semplice.

Ma la serie non riduce una delle due alla ragazza forte e l’altra alla ragazza debole.

La sicurezza di Nana Osaki può nascondere paura e bisogno di essere amata. Allo stesso modo, l’impulsività di Hachi non significa che sia incapace di prendere decisioni importanti o di cambiare.

Il rapporto tra le due è interessante proprio perché ciascuna vede nell’altra qualcosa che vorrebbe possedere, senza comprendere sempre quanto possa costare mantenerlo.

Il punto non è stabilire quale Nana sia migliore, ma chiedersi quale delle due ci assomigli di più. Ed è probabilmente una delle domande che cambiano risposta quando si rilegge il manga a distanza di anni.

Anche l’abbigliamento contribuisce a raccontare questa distanza. Nell’immaginario di Nana, il punk e le creazioni di Vivienne Westwood non sono soltanto elementi decorativi: aiutano a definire il mondo di Nana Osaki.

In un’intervista pubblicata nel 2025 dal marchio Vivienne Westwood, Ai Yazawa ha ricordato quanto la moda sia fondamentale per esprimere visivamente i personaggi in un manga, dove la musica non può essere ascoltata direttamente.

Per esplorare il lato illustrativo dell’opera potete cercare Nana 1st Illustrations Artbook nell’edizione italiana Planet Manga, ISBN 9791221957792, riproposto nell’autunno 2026.

Nana Deluxe Honey e Punk: perché le nuove edizioni sono dedicate alle due protagoniste?

Questa contrapposizione è diventata anche il punto di partenza della nuova edizione italiana pubblicata da Planet Manga nell’ottobre 2026.

La Deluxe Edition raccoglie tre volumi standard in un unico tomo di circa 560 pagine, in formato 14 × 21 cm, con pagine a colori e una veste grafica curata.

Honey Edition: il mondo di Nana Komatsu La versione Honey è dedicata a Hachi e richiama il suo lato romantico e sognatore. È la variante destinata alla distribuzione ordinaria in libreria, fumetteria e online. Il primo volume ha ISBN 9791221955309 e prezzo di copertina di 20 euro.

Punk Edition: il mondo di Nana Osaki La versione Punk celebra l’identità rock della cantante dei Black Stones, con una veste grafica differente. Per questa variante Planet Manga ha previsto una distribuzione attraverso lo store ufficiale Panini e gli eventi fieristici. Il primo volume è identificabile dall’ISBN 9791221955316. Non va dato per scontato che sia disponibile sui normali marketplace.

La differenza riguarda soprattutto la presentazione editoriale, non due storie separate. Non bisogna acquistare entrambe le varianti per seguire due trame differenti.

La scelta fra Honey e Punk è quindi anche un modo per esprimere la propria affinità con una delle protagoniste.

Chi preferisce leggere la serie in volumi singoli può confrontare invece Nana Reloaded Edition 1 di Planet Manga, distinguendo chiaramente questa ristampa dalla nuova edizione Deluxe 3-in-1.

MangaForever ha già dedicato un articolo alle novità Planet Manga di Nana e al ritorno dell’artbook, con ulteriori dettagli sulle pubblicazioni italiane.

Nana è finito oppure no? La questione che continua a dividere i lettori

C’è un altro motivo per cui Nana continua a far parlare di sé: la storia principale non ha ancora ricevuto un finale definitivo.

La serializzazione si è interrotta nel 2009, dopo i problemi di salute dell’autrice Ai Yazawa. In Giappone l’ultimo volume raccolto pubblicato rimane il numero 21.

Questo significa che il ritorno del manga in una nuova edizione italiana non coincide con l’annuncio di capitoli inediti.

Nel 2025, all’interno di una pubblicazione celebrativa dedicata a Nana e alla carriera di Yazawa, l’autrice ha parlato nuovamente della conclusione della storia.

Ha spiegato di avere già un’idea sostanzialmente definita degli sviluppi finali, pur lasciando aperta la possibilità di cambiare alcune decisioni. Ha inoltre espresso il desiderio di permettere ai lettori di conoscere un giorno il seguito.

Non si trattava però dell’annuncio di una data di ripresa. Al momento non esiste una data ufficialmente confermata per un nuovo volume conclusivo.

Ne avevamo già parlato su MangaForever nell’approfondimento Ai Yazawa vuole concludere Nana?, dedicato alle dichiarazioni dell’autrice.

La situazione contribuisce a rendere l’opera ancora più particolare: i lettori continuano a discutere dei personaggi, dei rapporti e delle scelte narrative anche senza avere una conclusione definitiva.

Perché Nana continua a emozionare dopo tanti anni?

Il numero 7, Hachi, il 707 e i bicchieri con le fragole mostrano quanto Ai Yazawa abbia dato importanza ai dettagli, ma il motivo per cui Nana continua a essere letto va oltre i simboli.

Il manga racconta la difficoltà di diventare adulti senza perdere del tutto ciò che si era immaginato da ragazzi. I personaggi prendono decisioni sbagliate, si feriscono, cercano indipendenza e finiscono per dipendere emotivamente gli uni dagli altri.

Nana Osaki e Nana Komatsu condividono un nome, ma soprattutto condividono una parte della propria vita che nessuna delle due potrà semplicemente cancellare.

Il fatto che oggi esistano due nuove copertine, Honey e Punk, dedicate separatamente a entrambe, è quasi una prosecuzione naturale dell’idea alla base della storia: due ragazze diverse che rimangono inseparabili nell’immaginario dei lettori.

E voi quale Nana preferite? Vi riconoscete maggiormente nella determinazione di Nana Osaki oppure nel carattere di Hachi? E avevate mai fatto caso al collegamento tra il sette, l’otto e l’appartamento 707?

Raccontatecelo nei commenti.

Tre letture per scoprire il mondo di Ai Yazawa Se Nana vi ha incuriosito, potete approfondire il lavoro dell’autrice anche attraverso altri manga e raccolte editoriali. Nana Collection: cercate la precedente edizione Nana Collection, controllando volume, stato e disponibilità. Non confondetela con la Deluxe Honey o Punk.

cercate la precedente edizione Nana Collection, controllando volume, stato e disponibilità. Non confondetela con la Deluxe Honey o Punk. I cortili del cuore: confrontate l’Omnibus Edition di I cortili del cuore, un altro manga di Ai Yazawa nel quale moda, amicizia e crescita personale hanno grande importanza.

confrontate l’Omnibus Edition di I cortili del cuore, un altro manga di Ai Yazawa nel quale moda, amicizia e crescita personale hanno grande importanza. Paradise Kiss: cercate le edizioni italiane di Paradise Kiss, che sviluppa altri temi legati alla moda, ai sogni e alle difficoltà di scegliere il proprio futuro. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it. Verificate sempre lingua, formato, ISBN e disponibilità effettiva prima dell’acquisto.