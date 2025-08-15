Ai Yazawa vuole concludere NANA?

Ai Yazawa, la creatrice di NANA, ha fatto tornare un po’ di speranza nei fan. Nel volume speciale The World of Ai Yazawa’s NANA, dove ha risposto a 110 domande su di sé e sul suo lavoro, si è lasciata sfuggire che vorrebbe davvero dare una conclusione alla storia. Non è stata una dichiarazione ufficiale, ma basta e avanza per far sognare chi da anni aspetta questo momento.

NANA è arrivato nel 2000 sulla rivista Cookie e, fin da subito, ha fatto breccia nel cuore di tanti. Tra musica, storie d’amore complicate, amicizie intense e colpi al cuore, era difficile non legarsi a NANA. Poi, nel 2009, Ai Yazawa si è dovuta fermare per problemi di salute e la trama è rimasta in sospeso. Col tempo, il manga è diventato quasi una leggenda: i fan ne parlano ancora oggi e lo fanno conoscere a chi non l’ha mai letto.

Di recente, però, sono arrivati segnali che fanno pensare a una svolta. È stato rivelato che la trama è entrata nel suo “arco finale” e, per chi segue questa storia da anni, è impossibile non immaginare che la conclusione sia finalmente vicina. Già nel 2024, Shueisha aveva registrato nuovi marchi legati a NANA, mossa che aveva fatto pensare a un possibile ritorno, ricordando dinamiche simili a quelle di Hunter x Hunter.

La notizia ha immediatamente riacceso discussioni e aspettative. L’anime del 2006, che aveva contribuito a far conoscere la serie anche al di fuori del Giappone, aveva lasciato in sospeso molti aspetti della trama, proprio come il manga. Sapere che Ai Yazawa sta considerando di completare il racconto apre finalmente la possibilità di avere risposte alle tante domande rimaste.

Per ora non c’è una data precisa né conferme su come e quando i nuovi capitoli arriveranno, ma il fatto che l’autrice abbia espresso chiaramente la sua intenzione rappresenta un segnale fortissimo. Dopo anni di attesa silenziosa, i lettori possono tornare a sperare. Questa volta, con la sensazione che il viaggio di Nana Osaki e Nana Komatsu possa davvero trovare il suo epilogo.