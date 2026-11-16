Frieren supera Fullmetal Alchemist: Brotherhood: cosa rende speciali i due anime?

Frieren Oltre la Fine del Viaggio si è imposto rapidamente tra gli anime di successo degli ultimi anni. Il racconto che stravolge in parte i tropi del fantasy ha conquistato milioni di lettori, arrivando alla popolarità globale grazie all’anime di Madhouse. La prima stagione ha riservato grandi sorprese, e ha scalato le classifiche delle migliori serie anime di sempre, sovrastando persino Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Il viaggio degli Alchimisti e dell’Elfa verso il successo

Per anni la seconda trasposizione dedicata all’opera di Hiromu Arakawa è stata nell’Olimpo degli anime. Arrivato in Giappone nell’aprile del 2009, e da noi solo nell’ottobre dello stesso anno, il racconto di Ed e Al Elric si è rivelato incredibile (il manga ha superato i 90 milioni di copie nel mondo). Le animazioni erano particolarmente curate, così come i combattimenti, le sequenze d’azione, e la scrittura. Ma il viaggio dell’elfa Frieren, per scoprire più sugli esseri umani e apprendere nuove magie, si è rivelato ancor più sorprendente.

Chi desidera scoprire la storia originale dell’elfa può iniziare dal primo volume italiano di Frieren, pubblicato da J-POP Manga, verificando l’edizione e la disponibilità su Amazon.it.

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Almeno per la maggior parte della critica e del pubblico. Negli ultimi anni Frieren ha superato Fullmetal Alchemist: Brotherhood su MyAnimeList e altre piattaforme e siti dove vengono catalogate tali produzioni. Le motivazioni sono molteplici e mostrano, in realtà, diversi punti in comune tra le due serie.

Una coerenza fuori dagli schemi

Anche se presentano power system apparentemente complessi, col trascorrere degli episodi le regole vengono ben definite. Non vi è timore di power scaling esagerato o incoerenza dovuta proprio al superamento delle aspettative e dei limiti imposti. Sia Arakawa che Yamada e Abe hanno costruito un mondo coerente con sé stesso, e non hanno paura di mostrare come evolvono le cose se non si rispettano le delimitazioni presentate.

In secondo luogo, fuoriescono dagli schemi. Frieren inizia con la fine del viaggio, dopo che il rappresentante del male e del caos, il re dei demoni, è stato sconfitto. Una destrutturazione del fantasy che lascia poi spazio a sviluppi inaspettati, che invogliano gli spettatori a proseguire. Allo stesso modo, Fullmetal Alchemist: Brotherhood detta subito la brutalità dell’Alchimia, mostrando i sacrifici che devono affrontare i due fratelli. E col tempo si comprenderà molto di loro, che sfuggono ai classici archetipi dei protagonisti shonen.

Concludiamo con una qualità elevata sia per le animazioni che per la scrittura. E, soprattutto il ritmo narrativo, che tiene sempre alta la tensione o attive diverse situazioni che vale la pena di seguire e scoprire. Ricordiamo che il manga di Frieren è ancora in pausa, da ottobre 2025.