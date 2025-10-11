Frieren – Oltre la fine del viaggio: annunciata la pauss

Frieren – Oltre la fine del viaggio è una delle serie fantasy più apprezzate del momento e purtroppo sono in arrivo novità non molto confortanti per i fan. Il manga, scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe, ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan a partire dal 2020 ed è tutt’ora in corso di pubblicazione.

Il successo della serie è attestato dal fatto che dopo solo un anno dal debutto, Frieren aveva oltre 2 milioni di copie in circolazione e nello stesso anno si è aggiudicato il 14° Manga Taisho. Edizioni BD si occupa dell’edizione italiana sotto l’etichetta J-Pop dal 2021.

Tuttavia un recente aggiornamento condiviso dall’insider MangaMoguraRE, annuncia che Frieren sarà in un pausa per un periodo di tempo ancora sconosciuto. Non è ancora noto, quindi, quando torneranno i prossimi capitoli del manga e la motivazione è legata ai problemi di salute di Kanehito Yamada e di Tsukasa Abe.

Non è la prima volta che si affronta questo fenomeno, causato dai ritmi di lavoro molto impegnativi a cui tutti i mangaka devono sottoporsi per rispettare le scadenza di consegna per la pubblicazione.

Recentemente è stata confermata la pausa forzata di One Piece a causa di alcuni problemi di salute di Eiichiro Oda. Il famoso mangaka, infatti, nell’ultimo periodo si è fermarsi più del solito proprio per recuperare fisicamente da alcuni problemi.

Quello che tutti gli appassionati di Frieren, di One Piece e in generale del mondo legato ai manga sperano, è che possano recuperare e tornare in forma al più presto.

Gli eventi di Frieren ruotano attorno all’omonima protagonista, una maga che fa parte della squadra di eroi che ha sconfitto il re dei demoni. Essendo un’elfa, per lei i dieci anni passati con gli altri eroi rappresentano soltanto un piccolo frammento della sua lunga vita. Ora, Frieren riflette sul significato di quelle memorie e sui vari sentimenti che prova a riguardo.