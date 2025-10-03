One Piece: Oda commemora Akira Toriyama con un messaggio speciale

Eiichiro Oda è uno dei migliori mangaka in circolazione, famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato One Piece.

Il celebra manga che segue le vicende di Monkey D. Rufy è in corso da quasi 30 anni e continua a intrattenere diverse generazioni di fan.

Oda ha dimostrato di essere un professionista instancabile, sostenendo ritmi lavorativi duri e quasi disumani.

Ma per raggiungere un successo globale come quello di One Piece, è necessario essere disposti a fare sacrifici anche molto importanti.

Per queste ragioni e molto altro, Oda gode del rispetto di tantissimi colleghi mangaka, tra cui quello del suo idolo di sempre, ossia il compianto Akira Toriyama.

Il padre di Dragon Ball è scomparso l’anno scorso e Oda ha espresso in diverse occasioni il suo dolore commemorandolo con messaggi toccanti e recentemente è tornato a omaggiarlo.

Come condiviso dall’insider DbsHype, in una nuova intervista Oda ha semplicemente ripetuto quanto Toriyama sia e sia stato importante per lui.

Il mangaka di One Piece è partito dai primi momenti in cui si è avvicinato alle opere di Toriyama, raccontando di quando durante le elementari Dr. Slump veniva già trasmesso in tv ma i suoi genitori gli impedivano di guardarlo in quanto troppo volgare.

Anche Oda considerava quest’opera “pericolosa”, visti i suoi contenuti e solo durante gli anni delle scuole superiori aveva comprato l’intero set dei volumi del manga.

Eiichiro Oda ha poi aggiunto che quando si tratta di arte, l’influenza di Toriyama nella sua vita è di gran lunga la più grande nonostante molti altri mangaka siano stati determinanti per la sua crescita e il suo sviluppo come artista.

L’unica ragione per cui Oda decise di debuttare su Weekly Shonen Jump era solo per andare nello stesso luogo in cui lavorava Toriyama e non avrebbe desiderato altro.

Inoltre quando One Piece ha debuttato nel 1997, Dragon Ball si era già concluso quindi Oda non era riuscito a farsi pubblicare contestualmente fino al debutto di Cowa! di Toriyama.

Si tratta di una serie shonen pubblicata nello stesso anno di One Piece, nel 1997, conclusasi l’anno successivo dopo 14 capitoli.