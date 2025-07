One Piece: Kizaru potrebbe essere dalla parte di Rufy?

L’anime di One Piece ha mostrato a tutti i fan probabilmente il flashback più intenso di sempre, con Kuma e Bonney finalmente riuniti nel presente. E ora che il flashback di Kuma si è concluso, l’arco narrativo di Egghead è pronto a tuffarsi nuovamente in azione con l’episodio 1137 che rivelerà un nuovo lato ancora più sinistro di Saturn. Infatti emerge che è stato proprio lui ad aver trasmesso a Ginny e Bonney la malattia delle Scaglie di Zaffiro, un effetto collaterale degli esperimenti umani condotti su Ginny.

Allo stesso tempo, l’episodio 1137 di One Piece ha rivelato un lato inedito di un personaggio, suggerendo che potrebbe non essere così malvagio come inizialmente credevano i fan. Il personaggio in questione è l’Ammiraglio Kizaru, che i fan sospettano sia stato colui che ha aiutato Rufy dandogli del cibo nell’ultimo episodio. L’episodio vede Rufy sdraiato a terra, rugoso ed emaciato per aver usato il Gear Five. Un attimo dopo, Rufy si riempie la faccia con una pila di cibo che improvvisamente gli si para davanti, dopodiché l’attenzione si sposta immediatamente su Kizaru. Sebbene i fan siano divisi, Kizaru potrebbe aver aiutato Rufy, suggerendo che c’è molto di più da scoprire su questo personaggio.

Prima del flashback di Kuma, sembrava che Kizaru stesse semplicemente eseguendo gli ordini come ha sempre fatto. Tuttavia, dopo aver visto Kizaru e Sentomaru trascorrere così tanto tempo con Vegapunk, Kuma e Bonney, è decisamente più credibile che sia in difficoltà nel vederli tutti morire per mano di Saturn. Nel flashback Kizaru banchetta ed esegue persino la danza Nika con il gruppo.

Molto probabilmente, Kizaru era disposto a svolgere ad adempiere al suo dovere solo con Vegapunk, ma non voleva vedere anche Sentomaru e Bonney morire inutilmente. Se così fosse, rubare il cibo per Rufy e rimetterlo in piedi sarebbe il modo perfetto per Kizaru di salvare Bonney e gli altri senza disobbedire apertamente ai suoi ordini. I fan si chiedono da tempo se Kizaru abbia davvero dato il massimo contro Rufy in Gear Five, e forse si è trattenuto davvero un po’, o almeno è rimasto a terra di proposito dopo essere stato sconfitto.

Difficilmente il manga e l’anime confermeranno che Kizaru abbia aiutato Rufy, ma la dichiarazione di Eiichiro Oda nella sezione SBS del volume 110, che recita “Erano Sanji o Franky, quelli lì vicino? C’erano anche Kizaru e Sentomaru… Sembra che nessuno l’abbia scoperto. In altre parole, le loro azioni sono passate inosservate, come se fossero state fatte alla “velocità della luce”. Mmm. Non lo so nemmeno io. Alla velocità della luce“, sembra confermarlo.

Sebbene la risposta di Oda non sia vincolante, sembra chiaro che si tratti effettivamente di Kizaru. In ogni caso, questo incidente dimostra che Kizaru, nonostante sia un Ammiraglio, potrebbe non essere poi così avverso a ogni singolo pirata.