One Piece: l’anime anticipa una connessione tra Rufy e…

Tutti gli occhi dei fan di One Piece erano puntati sulla rivincita tra Rufy e l’ammiraglio Kizaru, ma improvvisamente un misterioso robot di cui tutti si erano quasi dimenticati ha iniziato a muoversi. Questo potrebbe avere enormi implicazioni per il futuro della storia di One Piece. L’anime di One Piece ha fatto un glorioso ritorno, dando il via alle ostilità sull’Isola del Futuro e, mentre la situazione continua a scaldarsi su Egghead, sembra che Vegapunk, Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia possano contare su tutto l’aiuto possibile per fuggire. Per fortuna, un gigantesco robot del Secolo del Vuoto potrebbe arrivare in loro soccorso, rivelando un collegamento con Rufy, Nika e forse persino con Joyboy.

L’episodio 1126 di One Piece dà finalmente inizio alla lotta di Rufy contro Kizaru, con Rufy che attiva finalmente il Gear Five alla fine dell’episodio proprio mentre l’ammiraglio sta per assassinare Vegapunk. E l’ultimo episodio si conclude con gli occhi del Gigante di Ferro che si illuminano misteriosamente di un bagliore rosso, quasi in risposta al Gear Five. L’episodio alterna inoltre ripetuti stacchi tra Rufy e il Gigante di Ferro, suggerendo ulteriormente una connessione tra i due, il che non sarebbe del tutto improbabile dato che l’antico robot proviene dal Secolo del Vuoto.

Introdotto per la prima volta nell’episodio 1095, il Gigante di Ferro è stato costruito 900 anni fa, esattamente durante il misterioso Secolo del Vuoto. Secondo Vegapunk, il robot è stato attivo l’ultima volta 200 anni fa, quando attaccò misteriosamente Marijoa, fino a quando non si esaurì.

Sebbene il Governo Mondiale avesse ordinato la distruzione del robot 200 anni prima, gli scienziati dell’epoca non riuscirono a eseguire l’ordine, lasciandolo a Egghead finché Vegapunk non lo trovò. Nell’episodio 1098, Shaka ha anche rivelato che il Gigante di Ferro è servito come base per la creazione della Vegaforce-1, sebbene non sia mai riuscito a replicare la fonte di energia del Gigante di Ferro, che ha descritto come un potere che sfida ogni conoscenza e logica del mondo odierno di One Piece. Quest’antica fonte di potere del Gigante di Ferro e dell’Antico Regno potrebbe essere in qualche modo collegata al Dio del Sole Nika. Allo stato attuale, sembra che il Gigante di Ferro possa essere alimentato dai Tamburi della Liberazione, che sono essenzialmente il suono del battito cardiaco di Rufy durante il Gear Five, musica diegetica udita sia dai personaggi che dagli spettatori.

Conoscendo ciò che sappiamo del Gear Five e le vere capacità del Frutto modello Nika risvegliato, i poteri di Rufy si adattano perfettamente ai requisiti di questa antica fonte di energia. Il Gear Five ha dimostrato di sfidare tutte le regole della logica e della fisica, e il fatto che il Gigante di Ferro abbia reagito quasi immediatamente ai tamburi della liberazione supporta ulteriormente questa teoria.

In generale, ci sono ancora molte domande persistenti sul Gigante di Ferro, come cosa lo abbia spinto ad agire 200 anni fa e perché si sia risvegliato di nuovo ora. Tuttavia, ora che il Gigante di Ferro si sta risvegliando di nuovo, ha l’opportunità di ribaltare completamente le sorti della Ciurma di Cappello di Paglia, diventando un alleato cruciale negli scontri che seguiranno su Egghead.