One Piece 1126: anticipazione del secondo round tra Rufy e Kizaru

Il fatidico ritorno di One Piece sul piccolo schermo con la seconda parte dell’arco narrativo de “L’incidente di Egghead” ha rapidamente portato i fan all’entusiasmante fase successiva della storia. La prima parte dell’arco narrativo si concentrava sui grandi cambiamenti che stavano avvenendo in tutto il mondo con la sconfitta di Monkey D. Garp, dei Pirati Kidd e dei Pirati di Law. Inoltre, durante le conseguenze del Reverie, debutta anche il Comandante Supremo dei Cavalieri Divini, Saint Figarland Garling.

Ora la seconda parte dell’arco di Egghead si concentrerà principalmente sull’equipaggio di Rufy e su un retroscena cruciale che verrà svelato presto. Ma il prossimo episodio sarà ufficialmente il via al secondo round tra Rufy e l’ammiraglio Kizaru.

La Marina è arrivata sull’isola proprio mentre i Pirati e Vegapunk stavano progettando di fuggire da Elbaf. L’Ammiraglio Kizaru arriva a rovinare i piani con nove Vice Ammiragli e un centinaio di navi della Marina non solo per uccidere Vegapunk, ma anche per catturare l’equipaggio di uno Yonko. La posta in gioco è più alta che mai, soprattutto quando l’equipaggio dovrà affrontare di nuovo uno dei loro più acerrimi nemici, dopo la pesante sconfitta subìta a Sabaody.

L’episodio 1125 di One Piece presenta lo scontro tra Kizaru e Sentomaru, con quest’ultimo che ha scelto di proteggere Vegapunk abbandonando il suo dovere. Sentomaru è la guardia del corpo di Vegapunk fin da bambino e non poteva andare contro la sua coscienza come ha fatto Kizaru. L’Ammiraglio non solo ha ferito brutalmente il giovane, ma è anche intenzionato a uccidere il suo migliore amico, tutto per ordine degli Anziani e di Akainu.

Tuttavia, prima che Kizaru raggiunga Vegapunk, deve prima affrontare Rufy. Il giovane Yonko lo sfida per una rivincita, dichiarando che lui e la sua ciurma sono cento volte più forti di prima. I Pirati di Cappello di Paglia hanno avuto la sfortuna di affrontare l’Ammiraglio nell’Arco dell’Arcipelago Sabaody, e sappiamo tutti come è andata a finire. Nemmeno la forza dell’intera ciurma è bastata per sconfiggere Kizaru.

Inoltre, Rufy si è schierato contro Kizaru durante la Guerra di Marineford nel tentativo di salvare suo fratello maggiore, Ace. Naturalmente, all’epoca non conosceva l’Haki, quindi sconfiggere un qualsiasi possessore di Rogia era un’impresa ardua. Tuttavia, il salto temporale di due anni e il viaggio attraverso il Nuovo Mondo hanno reso l’amata ciurma molto più forte di prima.