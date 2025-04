One Piece: l’arco di Egghead anticipa uno dei flashback più commoventi della serie

L’arco di Egghead di One Piece è tornato sul piccolo schermo con la seconda parte, riportando finalmente i fan a seguire l’emozionante trama principale sull’Isola del Futuro e la situazione di stallo tra i Cappelli di Paglia e il Governo Mondiale. Al momento la situazione in generale è ferma ma con i prossimi episodi i fan si troveranno ad assistere a una serie di sviluppi movimentati. Per di più ci sarà un importante flashback, come ha anticipato la nuova opening di One Piece. Questo riguarderà la tragica storia di Kuma e molto altro.

I nuovi temi della nuova opening ed ending di One Piece si focalizzano in gran parte su Bonney, Ginny e Kuma, dato che i prossimi episodi dell’arco Egghead dovrebbero finalmente rivelare per intero la storia passata di Kuma. Finora sia Bonney che i fan hanno assistito ad un piccolo assaggio della storia passata di Kuma, quando Bonney si è imbattuta in una misteriosa bolla a forma di zampa contenente i ricordi di Kuma. Ma ci sarà molto di più in ballo dato che un particolare fotogramma della sigla di apertura presenta una giovane versione di Kuma con un’inquadratura minacciosa di Saint Saturn e una versione più giovane di Figarland Garling sullo sfondo.

Sebbene non sia ancora stata ufficialmente introdotta nell’anime, l’altra figura al centro del fotogramma è Ginny e al suo fianco vi è un giovane Ivankov che avrà anche un ruolo importante nel passato di Kuma. Finora, l’unico collegamento tra Kuma e Ivankov è l’Esercito Rivoluzionario.

L’altro aspetto intrigante è la presenza di Garling, con la nuova opening che anticipa per la prima volta il debutto di questo personaggio sul piccolo schermo. Si nota da subito la forte somiglianza con Shanks, fatta eccezione per la sua peculiare acconciatura. Finora, l’unica cosa che l’anime di One Piece ha rivelato su Garling è essere stato dichiarato il “campione” a God Valley ed è quindi in qualche modo strettamente coinvolto nell’elusivo incidente di God Valley che ha avuto luogo 38 anni fa.

Fortunatamente i fan che seguono solo la serie anime avranno modo di saperne di più sull’incidente di God Valley proprio durante l’arco di Egghead.