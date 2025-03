One Piece ritorna in grande stile: Egghead sulla cresta dell’onda

Dopo una lunga e tediosa pausa, One Piece è tornato finalmente sulla cresta dell’onda, con Toei Animation che ha appena pubblicato un trailer ufficiale con al centro il ritorno della saga di Egghead, in vista dell’attesissima ripresa della serie prevista per il 5 aprile. Il video mostra delle scene inedite di questo arco narrativo, anticipando scontri epici e momenti davvero importanti, accompagnati da una nuova sigla d’apertura dal titolo “Angels and Demons”.

La seconda tranche di questo arco narrativo riprende esattamente dove la serie si è interrotta l’autunno scorso, ma a quanto pare ha una marcia in più: Toei ha usato questi sei mesi per migliorare la qualità delle animazioni e l’impatto visivo complessivo. Al fianco di questa trailer, da come sentite in calce , c’è anche un altra opening che senza dubbio coccolerà le orecchie del pubblico.

One Piece: torna l’arco di Egghead

Visto che sono passati sei mesi, Crunchyroll ha annunciato una sorta di recap di ben 83 minuti dedicato alla prima parte di questa importante saga. Successivamente, One Piece tornerà con l’episodio 1123 il 5 aprile, seguito dalla puntata 1124 già il giorno successivo, quindi il 6 aprile, all’interno di un fine settimana doppio che di certo non potete perdere.

Tutta questa bellezza sarà disponibile in simulcast su Netflix e Crunchyroll nei principali territori occidentali compresa l’Italia. Ma non finisce qui: insieme al ritorno dell’anime, ci saranno anche dei progetti paralleli legati al franchise di Eiichiro Oda. Tra questi, arriva un nuovo anime spin-off intitolato Koisuru One Piece che sarà pubblicato giornalmente nei primi 5 giorni di aprile sui social nipponici come Youtube per esempio, Instagram e anche Tik Tok.

Lo spin-off segue due giovani fan della serie che condividono i nomi dei membri dei Mugiwara, innamorandosi di questa loro passione comune. Da questo incipit la produzione sembra davvero ma davvero interessante e voi? Cosa ne pensate di questo nuovo programma?

