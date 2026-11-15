Chi è il personaggio più forte di Dragon Ball? Non è Goku

Chi è il personaggio più forte di Dragon Ball? La risposta che viene spontanea è Goku. Dopotutto, il protagonista creato da Akira Toriyama ha superato avversari apparentemente imbattibili, raggiunto trasformazioni leggendarie e imparato tecniche riservate alle divinità. Eppure esistono personaggi di fronte ai quali perfino il suo Ultra Istinto potrebbe non bastare.

Il nome più sorprendente è Zeno, un essere dall’aspetto innocente capace di cancellare un intero universo. Ma se la domanda riguarda chi vincerebbe in un vero combattimento, il discorso diventa più interessante: Black Freezer, Beerus, Whis, Gohan Beast e Broly offrono risposte diverse.

Per stabilire chi sia davvero il più potente bisogna distinguere tre cose: il potere assoluto, la capacità di combattere e le imprese effettivamente mostrate. Senza questa distinzione, qualsiasi classifica rischia di mettere sullo stesso piano personaggi che seguono regole completamente differenti.

Chi è il più forte? La risposta in breve Potere assoluto: Zeno, capace di cancellare universi e intere realtà.

Zeno, capace di cancellare universi e intere realtà. Combattenti divini: il Gran Sacerdote, gli Angeli e gli Dei della Distruzione sono difficili da collocare in una classifica completa.

il Gran Sacerdote, gli Angeli e gli Dei della Distruzione sono difficili da collocare in una classifica completa. Guerrieri mortali: Black Freezer ha dimostrato una superiorità netta su Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego.

Black Freezer ha dimostrato una superiorità netta su Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego. Gli altri candidati: Gohan Beast, Broly e Goku hanno raggiunto livelli straordinari, ma alcuni confronti restano aperti.

Gohan Beast, Broly e Goku hanno raggiunto livelli straordinari, ma alcuni confronti restano aperti. Il nostro verdetto: Zeno per potere assoluto; Black Freezer tra i combattenti mortali con le imprese più decisive mostrate nel manga.

Per ritrovare alcuni dei combattimenti più importanti del manga moderno potete partire da Dragon Ball Super 20 di Star Comics, ISBN 9788822642431, che raccoglie la fase conclusiva della battaglia contro Gas. È uno dei volumi da leggere per capire il contesto in cui emerge la nuova potenza di Freezer.

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Attenzione agli spoiler: da questo punto vengono discussi il finale della saga di Granolah e gli sviluppi più recenti del manga Dragon Ball Super, comprese le trasformazioni di Freezer e Gohan.

Zeno è davvero il personaggio più potente di Dragon Ball?

Se per forza intendiamo la capacità di eliminare un avversario o addirittura un intero universo, Zeno è il candidato più convincente al primo posto.

Il sovrano dei dodici universi appare in Dragon Ball Super come una creatura piccola, colorata e apparentemente infantile. Non possiede il fisico di Goku, non sfoggia muscoli come Broly e non combatte con la ferocia di Freezer.

Eppure perfino gli Dei della Distruzione lo trattano con estrema cautela. Il motivo è semplicissimo: Zeno può cancellare un universo dalla realtà.

Nella saga di Trunks del Futuro, quando Zamasu diventa una minaccia impossibile da eliminare con i mezzi tradizionali, Zeno interviene cancellando l’intera linea temporale futura. È una dimostrazione di potere che supera il normale confronto tra due combattenti.

Il sito ufficiale di Dragon Ball presenta Zeno come l’essere che si trova al vertice dei dodici universi e che può cancellarli in un istante.

© Bird Studio/Shueisha.

Ma Zeno vincerebbe anche in un torneo di arti marziali?

Qui arriva la distinzione più interessante. Essere capaci di cancellare un universo non significa essere il miglior combattente corpo a corpo.

Non abbiamo assistito a un vero duello di Zeno contro Goku, Beerus o il Gran Sacerdote. Non esiste quindi una dimostrazione che permetta di confrontarne velocità, tecnica e resistenza secondo i criteri di un normale incontro.

Zeno è l’autorità suprema conosciuta e possiede un potere di cancellazione assolutamente straordinario. Ma sarebbe scorretto inventare una classifica delle sue capacità marziali.

La risposta più precisa è dunque questa: Zeno è il personaggio più temibile per ciò che può fare alla realtà, non perché abbia dimostrato di saper combattere meglio di tutti.

Gran Sacerdote e Whis: potrebbero essere più forti di Goku?

La seconda categoria che rende complicata qualsiasi classifica è quella degli Angeli, gli esseri divini che assistono gli Dei della Distruzione.

Whis, il maestro di Goku e Vegeta, dimostra una padronanza del combattimento che i Saiyan cercano continuamente di raggiungere. Il suo rapporto con l’Ultra Istinto è fondamentale: ciò che per Goku rappresenta una tecnica difficilissima da padroneggiare è parte del livello di controllo normalmente associato agli Angeli.

Il Gran Sacerdote, figura di riferimento degli Angeli e consigliere di Zeno, occupa una posizione ancora più elevata nella gerarchia divina.

Ma attenzione a un errore comune: non possediamo una serie completa di duelli che ci permetta di confrontare direttamente il Gran Sacerdote, tutti gli Angeli, Beerus e ciascuna versione di Goku.

Dire che il Gran Sacerdote appartiene alle massime sfere della potenza divina è ragionevole. Affermare che vincerebbe sicuramente contro Zeno in un duello inventato, invece, sarebbe una conclusione non dimostrata.

Per chi preferisce approfondire le differenze tra i personaggi divini, il volume 5 di Dragon Ball Super nell’edizione italiana Star Comics permette di entrare nella fase della storia che coinvolge il Torneo del Potere e le sue regole cosmiche. Verificate la numerazione del volume prima dell’acquisto.

Black Freezer: il guerriero mortale più forte di Dragon Ball Super?

Se escludiamo le divinità e ci concentriamo sui guerrieri mortali, il nome che attira maggiormente l’attenzione è Black Freezer.

La nuova trasformazione appare alla conclusione della saga di Granolah, nel manga Dragon Ball Super, e rappresenta uno dei ribaltamenti più sorprendenti dei rapporti di forza della serie.

Freezer rivela di essersi allenato per dieci anni in una dimensione nella quale il tempo scorre diversamente. Il risultato è una trasformazione nera che supera nettamente la sua precedente forma Golden.

Quando entra in scena, elimina la minaccia rappresentata da Gas e mette fuori combattimento Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego con estrema facilità.

Non è una semplice dichiarazione di potenza: è qualcosa che il manga mostra direttamente. Il riepilogo ufficiale della saga di Granolah presenta proprio Black Freezer come il guerriero che emerge vittorioso al termine della ricerca del più forte dell’universo.

Black Freezer in un’immagine già pubblicata da MangaForever. © Bird Studio/Shueisha.

Black Freezer potrebbe battere anche Gohan Beast?

È una delle domande più interessanti, ma bisogna evitare di trasformare un’ipotesi in una certezza.

La superiorità dimostrata da Black Freezer riguarda soprattutto lo scontro con Goku e Vegeta nelle forme utilizzate alla conclusione della saga di Granolah. Non abbiamo un combattimento diretto e conclusivo tra Black Freezer e Gohan Beast che stabilisca un vincitore definitivo.

Per questo, fra i mortali, Black Freezer resta la nostra prima scelta sulla base delle imprese mostrate, ma non possiamo assegnargli automaticamente la vittoria contro ogni trasformazione e ogni personaggio comparso successivamente.

MangaForever aveva già approfondito il significato del colore nero nella trasformazione di Freezer, con il retroscena raccontato da Toyotaro.

Se vi interessa il personaggio in formato da collezione, potete confrontare le figure dedicate a Black Freezer su Amazon.it, verificando con particolare attenzione produttore e licenza: le inserzioni possono comprendere anche modelli non ufficiali.

Beerus è ancora più forte di Goku?

Un altro nome impossibile da ignorare è Beerus, il Dio della Distruzione dell’Universo 7.

Fin dalla sua prima apparizione, Beerus viene presentato come un avversario su un livello superiore rispetto ai combattenti che Goku aveva affrontato in precedenza.

L’arrivo del Super Saiyan God, poi del Super Saiyan Blue e infine dell’Ultra Istinto ha ridotto progressivamente la distanza apparente fra il protagonista e le divinità. Ma il manga continua a trattare Beerus come un riferimento straordinario di potenza.

Beerus possiede inoltre le tecniche della distruzione, legate a un tipo di energia differente rispetto al semplice aumento della forza fisica.

Il punto fondamentale è che non esiste un duello definitivo, aggiornato alle trasformazioni più recenti, che dimostri in modo incontestabile che Goku abbia superato Beerus.

La questione resta aperta, soprattutto perché le dimostrazioni di forza e alcuni dettagli possono variare tra anime e manga.

Per chi vuole riscoprire l’introduzione degli Dei della Distruzione, potete cercare le figure S.H.Figuarts di Beerus e Whis, controllando esattamente il personaggio e l’edizione. Le due figure non vanno confuse con un set unico se l’inserzione riguarda un solo modello.

Goku Ultra Istinto contro Gohan Beast: chi è il più forte?

Quando si parla dei Saiyan, probabilmente nessun confronto è più interessante di quello tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast.

Goku ha raggiunto una tecnica che permette al suo corpo di reagire automaticamente agli attacchi dell’avversario. Gohan, invece, ha risvegliato una trasformazione legata al proprio potenziale, mostrando una potenza impressionante durante gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il manga ha successivamente mostrato un confronto diretto tra padre e figlio, portandoli entrambi a utilizzare le rispettive forme più avanzate.

Ma non bisogna ridurre quel combattimento a una classifica ufficiale. Il confronto è soprattutto una prova delle capacità di Gohan, non un torneo che incorona definitivamente il Saiyan più forte.

Goku mantiene una straordinaria esperienza e una padronanza tecnica che lo rendono particolarmente versatile. Gohan dimostra invece di possedere esplosioni di potenza impressionanti.

Per recuperare questa fase narrativa potete cercare Dragon Ball Super 24 di Star Comics, ISBN 9788822663276, che raccoglie gli ultimi sviluppi della saga Super Hero e il materiale successivo.

Su MangaForever abbiamo già discusso anche del rapporto tra Gohan Beast e una vecchia intuizione di Goku sul potenziale del figlio.

E Broly e Vegeta? Possono conquistare il primo posto?

Broly è uno dei personaggi con il potenziale più impressionante dell’universo Dragon Ball. La sua forza cresce in maniera straordinaria durante i combattimenti, ma proprio il controllo di tale potenza rappresenta uno degli elementi centrali della sua evoluzione.

La versione canonica introdotta in Dragon Ball Super: Broly ha mostrato di poter affrontare avversari di altissimo livello, spingendo Goku e Vegeta a ricorrere alla fusione.

Vegeta, nel manga, ha invece sviluppato l’Ultra Ego, una trasformazione legata al percorso intrapreso con Beerus e alle capacità dei combattenti che utilizzano il potere della distruzione.

Sarebbe però scorretto costruire una graduatoria definitiva partendo soltanto dall’aspetto delle trasformazioni o dal loro nome.

La forma Ultra Ego non rende Vegeta automaticamente superiore a ogni versione dell’Ultra Istinto. Allo stesso modo, la crescita di Broly non garantisce che possa sconfiggere chiunque semplicemente prolungando lo scontro.

Per approfondire le caratteristiche delle varie trasformazioni e della loro rappresentazione visiva, potete leggere anche il nostro articolo su perché il Super Saiyan è biondo, dedicato alla scelta originale di Akira Toriyama.

La nostra classifica ragionata dei personaggi più potenti

Una classifica assoluta di tutti i personaggi di Dragon Ball sarebbe ingannevole. Alcune figure sono state mostrate combattere direttamente; altre possiedono poteri divini o capacità che non vengono misurate attraverso gli scontri tradizionali.

Per questo conviene separare le categorie.

Il vertice del potere assoluto Zeno: il riferimento principale per la capacità di cancellare intere realtà.

il riferimento principale per la capacità di cancellare intere realtà. Gran Sacerdote: una delle maggiori autorità e figure di potenza divina, ma senza una serie completa di duelli verificabili.

una delle maggiori autorità e figure di potenza divina, ma senza una serie completa di duelli verificabili. Angeli, compreso Whis: maestri del combattimento e dell’Ultra Istinto, difficili da collocare in un ordine definitivo.

I grandi combattenti Beerus: un Dio della Distruzione che resta un riferimento superiore per Goku e Vegeta.

un Dio della Distruzione che resta un riferimento superiore per Goku e Vegeta. Black Freezer: il mortale con una delle dimostrazioni di superiorità più impressionanti mostrate nel manga.

il mortale con una delle dimostrazioni di superiorità più impressionanti mostrate nel manga. Goku Ultra Istinto e Gohan Beast: protagonisti di un confronto diretto che non risolve ogni possibile scenario.

protagonisti di un confronto diretto che non risolve ogni possibile scenario. Vegeta Ultra Ego e Broly: potenza straordinaria, con limiti e caratteristiche differenti.

Questa suddivisione non rappresenta una scala ufficiale dal primo all’ultimo. In particolare, l’ordine dei nomi all’interno dei gruppi non significa che ogni personaggio vincerebbe necessariamente contro quelli successivi.

Dragon Ball GT e Daima cambiano la risposta?

Il franchise comprende anche serie e trasformazioni che non possono essere confrontate automaticamente con ogni sviluppo del manga Dragon Ball Super.

Dragon Ball GT, per esempio, introduce il Super Saiyan 4 e nemici come Baby e Omega Shenron. Dragon Ball Daima presenta invece nuove avventure e trasformazioni all’interno di un contesto narrativo differente.

Unire indiscriminatamente questi personaggi in una classifica numerica richiederebbe di inventare equivalenze che le opere non stabiliscono direttamente.

Per questo il nostro confronto si concentra soprattutto sulle vicende di Dragon Ball Super, specificando quando le informazioni provengono dall’anime o dal manga.

Lo stesso criterio è utile per altri approfondimenti: nella nostra guida alle differenze tra Dragon Ball Z e Dragon Ball Kai spieghiamo perché non tutte le versioni dell’anime presentano esattamente lo stesso materiale.

Il verdetto finale: chi è il più forte di Dragon Ball?

Se dobbiamo scegliere un solo nome, la risposta è Zeno.

Non perché abbia mostrato la Kamehameha più potente o la trasformazione più spettacolare, ma perché il suo potere di cancellazione è talmente estremo da collocarlo al di fuori dei normali confronti di combattimento.

Se invece la domanda diventa chi sia il guerriero mortale più forte tra quelli che abbiamo visto combattere nel manga, il nostro candidato è Black Freezer. La facilità con cui ha messo fuori combattimento Goku e Vegeta nella saga di Granolah costituisce una dimostrazione concreta.

Resta però una domanda aperta: quanto potrebbero cambiare questi rapporti di forza in un futuro scontro con Gohan Beast, Broly o con le nuove evoluzioni dei due Saiyan?

Ed è proprio questo che continua a rendere Dragon Ball così appassionante. Ogni volta che sembra impossibile immaginare un combattente più forte, arriva qualcuno capace di superare il limite precedente.

E voi chi considerate il più forte? Zeno per il suo potere assoluto, Black Freezer per la forza dimostrata, oppure Goku, Gohan e Beerus? Raccontateci nei commenti quale personaggio scegliereste e soprattutto perché.

Tre prodotti per riscoprire i guerrieri più forti di Dragon Ball Per continuare il confronto tra manga e collezionismo, queste tre proposte coprono personaggi e fasi differenti della storia. La saga di Granolah: cercate Dragon Ball Super 19 di Star Comics, ISBN 9788822640550, da leggere prima del volume 20 per seguire lo scontro con Gas nel corretto ordine narrativo.

cercate Dragon Ball Super 19 di Star Comics, ISBN 9788822640550, da leggere prima del volume 20 per seguire lo scontro con Gas nel corretto ordine narrativo. La trasformazione Beast: confrontate le figure S.H.Figuarts dedicate a Gohan Beast, verificando modello, altezza, accessori e autenticità.

confrontate le figure S.H.Figuarts dedicate a Gohan Beast, verificando modello, altezza, accessori e autenticità. Il sovrano degli universi: potete cercare le figure ufficiali di Zeno, distinguendo i prodotti con licenza da quelli non identificati. Per un confronto più ampio tra produttori e tipologie, consultate anche la nostra guida alle migliori figure di Dragon Ball. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it: verificare sempre disponibilità, produttore, lingua e contenuto prima dell’acquisto.