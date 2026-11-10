Dragon Ball: perché il Super Saiyan è biondo? Il motivo di Toriyama

Perché il Super Saiyan è biondo? La risposta più sorprendente si trova sul tavolo da disegno di Akira Toriyama. Il cambiamento che rende immediatamente riconoscibile Goku trasformato aveva anche uno scopo pratico: ridurre il lavoro necessario per riempire di nero i suoi capelli nelle tavole del manga.

È un retroscena che aggiunge qualcosa al fascino di quella trasformazione. Un’esigenza quotidiana della produzione di un fumetto ha contribuito a un’immagine che oggi riconosciamo anche senza leggere una battuta: capelli chiari, ciocche sollevate e uno sguardo completamente diverso.

La risposta in breve La ragione pratica: alleggerire il lavoro di inchiostrazione dei capelli.

alleggerire il lavoro di inchiostrazione dei capelli. La differenza visiva: nel manga in bianco e nero il cambiamento si vede anche senza usare il giallo.

nel manga in bianco e nero il cambiamento si vede anche senza usare il giallo. Il dettaglio in più: per lo sguardo di Goku trasformato Toriyama citò anche Bruce Lee.

Perché il Super Saiyan è biondo: il retroscena raccontato da Toriyama

Nell’intervista raccolta nel Dragon Ball Super History Book del 2016, Toriyama spiegò di aver scelto i capelli biondi per alleggerire il lavoro del suo assistente, che dedicava molto tempo a riempire di nero la chioma di Goku. Il passaggio è consultabile nella traduzione francese dell’intervista.

Nel marzo 2018, Hiroyuki Nakano, allora direttore di Weekly Shonen Jump, riprese questa spiegazione durante il programma giapponese Nonstop!. Anche il resoconto pubblicato da Livedoor collega la scelta alla riduzione del lavoro necessario per annerire i capelli.

Il punto è il tempo di lavorazione. Dire che Toriyama aveva semplicemente “finito l’inchiostro” aggiunge un episodio che queste testimonianze non documentano. È una battuta efficace, ma non la spiegazione da prendere alla lettera.

Per osservare il risultato nelle tavole italiane potete cercare Dragon Ball Evergreen Edition 27 di Star Comics, identificato dall’ISBN 9788864208602: contiene la trasformazione di Goku durante lo scontro con Freezer.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Come può essere biondo un personaggio in un manga in bianco e nero?

È qui che il retroscena diventa più interessante. Nelle pagine in bianco e nero, un autore non deve necessariamente utilizzare un colore per far capire che i capelli sono cambiati. Può modificare il rapporto fra le zone scure e quelle lasciate chiare, insieme alla forma della capigliatura.

Nel caso di Goku, la massa nera dei capelli della forma normale è un elemento molto riconoscibile. Quando la chioma diventa chiara e si solleva, il cambiamento risulta evidente anche su una pagina priva di colori. Il lettore vede subito che non si tratta soltanto di un’espressione più arrabbiata.

Provate a concentrarvi sul personaggio prima ancora di leggere i dialoghi: la sagoma e il contrasto fanno già una parte del lavoro narrativo. Questa è una lettura dell’efficacia del disegno, distinta dal motivo pratico raccontato da Toriyama.

Il bianco della carta non significa quindi che il Super Saiyan abbia i capelli bianchi nella storia. È il modo in cui la chioma chiara viene rappresentata nel linguaggio del manga. Nelle illustrazioni a colori e nell’animazione, il biondo rende esplicita una differenza che le tavole comunicano già attraverso segni e contrasti.

Goku Super Saiyan nell’anime Dragon Ball Z. L’immagine riguarda lo scontro con Cell, non la prima trasformazione su Namecc. © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation.

Anche gli occhi cambiarono: il riferimento a Bruce Lee

Nella stessa intervista, Toriyama spiegò che la nuova forma degli occhi rendeva più chiara la direzione dello sguardo. Per l’espressione con cui Goku guarda Freezer dopo la trasformazione citò Bruce Lee: voleva richiamare l’intensità del suo sguardo.

Non sarebbe corretto trasformare questo dettaglio nell’affermazione che Bruce Lee abbia ispirato i capelli biondi. Sono due aspetti diversi dello stesso design: il lavoro sulla capigliatura e quello sull’espressione del volto.

Guardando Goku trasformato, infatti, la differenza non si esaurisce nel colore. La postura delle ciocche, gli occhi e l’espressione concorrono a rendere il personaggio più severo. Se si osservasse soltanto la tinta dei capelli, si perderebbe una parte importante del cambiamento.

Dove leggere la trasformazione e come confrontarla con l’anime

La scheda ufficiale di Star Comics conferma che il volume 27 della Evergreen Edition comprende la trasformazione nello scontro con Freezer. È un riferimento utile per chi vuole rileggere proprio quel passaggio nell’edizione in bianco e nero.

Attenzione però a non cercare semplicemente “volume 27” in qualsiasi collana: edizioni diverse possono distribuire i capitoli in modo diverso. Controllate sempre il nome della serie editoriale e il contenuto del volume.

La copertina italiana del volume 27 della Evergreen Edition. L’illustrazione di copertina è a colori; le pagine del manga sono in bianco e nero. Immagine: Star Comics. © Bird Studio/Shueisha.

Per il confronto con la versione televisiva, potete partire dal nostro approfondimento sulle differenze tra Dragon Ball Z e Kai. Il manga permette di soffermarsi sulla composizione della pagina; l’anime aggiunge movimento, recitazione e suono. Sono due esperienze che possono valorizzare aspetti differenti dello stesso momento.

Il retroscena dei capelli biondi invita proprio a riguardare quelle immagini con maggiore attenzione: una scelta che alleggeriva il lavoro sulle tavole è diventata anche un segnale visivo immediato. Prima ancora di sapere quanto sia aumentata la forza di Goku, basta guardarlo per capire che qualcosa è cambiato.

Tre modi per riscoprire il Super Saiyan Il manga a colori: cercate Dragon Ball Full Color – La saga di Freezer 5, edizione italiana Star Comics, ISBN 9788822614766. È il numero 20 della collana complessiva Full Color: controllate entrambe le numerazioni.

cercate Dragon Ball Full Color – La saga di Freezer 5, edizione italiana Star Comics, ISBN 9788822614766. È il numero 20 della collana complessiva Full Color: controllate entrambe le numerazioni. Le illustrazioni di Toriyama: Dragon Ball: A Visual History, ISBN 9781974707409, è un artbook VIZ in inglese . È adatto a chi vuole esplorare disegni e materiali illustrati; non va confuso con il Super History Book citato nell’articolo.

Dragon Ball: A Visual History, ISBN 9781974707409, è un artbook VIZ . È adatto a chi vuole esplorare disegni e materiali illustrati; non va confuso con il Super History Book citato nell’articolo. Il personaggio da esporre: potete confrontare le figure Banpresto di Goku Super Saiyan. È una ricerca di categoria: verificate versione, dimensioni e produttore nella singola scheda. La nostra guida alle figure di Dragon Ball aiuta a distinguere le principali linee. I collegamenti aprono ricerche su Amazon.it: prezzo, venditore e disponibilità vanno controllati nella singola offerta.