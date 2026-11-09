One Piece 1198: Luffy cambia forma e sconvolge Elbaf

La battaglia di Elbaf prosegue con aggiornamenti completamente inaspettati. Il nuovo capitolo di One Piece, il 1198, disponibile gratuitamente su MangaPlus, ha mostrato una panoramica generale di come sta andando. I protagonisti, prima in netto vantaggio, hanno scatenato una nuova fase degli scontri e le ultime tavole pubblicate segneranno, duramente, il destino della terra dei giganti.

Attenzione: spoiler. L’articolo anticipa eventi del capitolo 1198 di One Piece, già disponibile ufficialmente su MANGA Plus.

Una battaglia caotica e incontrollata

Dopo aver assistito alla spettacolare vittoria di Zoro e Sanji contro i Cavalieri Divini Sommers e Killingham, il caos torna a divampare sull’isola. Due tra i suoi migliori sottoposti sono stati eliminati, ma Nerona Im non esita a mostrare una nuova forma. Più devastante che mai. E anche il principe maledetto Loki, finalmente, rivela la sua trasformazione ibrida derivante dal frutto mitologico legato a Nidhogg.

Il titolo del capitolo, Island of Monsters, sottolinea quanto Elbaf stia ormai diventando teatro di una battaglia spaventosa. Un confronto che avrà sicuramente pesanti ripercussioni sull’equilibrio mondiale. E potrebbe determinare il contributo dell’Armata Rivoluzionaria guidata da Dragon, ormai atteso da anni.

Mostri, Divinità e la nuova forma di Luffy

Al centro del capitolo si svolge, rapidamente, qualche scambio tra Loki, spettacolare e mostruoso allo stesso tempo, nella forma ibrida, e Im. L’oscuro sovrano di Marijoa appare elegante nella sua nuova forma, e spiega perché vuole Elbaf: desidera impadronirsi della sua antica tecnologia. Una tecnologia tenuta nascosta e protetta da Re Harald, fino alla sua morte. I due lottano, con Hajrudin intenzionato a tornare ad aiutar il fratello. I Mugiwara intanto assistono inermi alla distruzione dell’isola.

E la scena più sorprendente arriva alla fine. Luffy è stato assente per quasi tutto il capitolo, ma nelle tavole conclusive appare in una nuova forma, con una pelle più scura, una coda e dei dettagli che richiamano le scimmie. Sorride osservando la distruzione della dea della pioggia. Poco dopo si avvicina alla divinità e la fa ruotare su sé stessa, ridicolizzando quella minaccia. Il protagonista non sembra avere più controllo su di sé, non sappiamo nulla sulla sua nuova forma e sui limiti di potere raggiunti. Ma sembra inarrestabile, e in grado di respingere una divinità come Zaza come se niente fosse.

Approfondimenti MangaForever: le origini di Nika e i suoi misteri a Elbaf e il segreto dell’Haki del Re tra Sanji e Zoro.

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Un volume precedente della saga di Elbaf, con il rapimento dei bambini e la minaccia dei Cavalieri Divini. Edizione italiana, ISBN 9788822666598. Cerca One Piece 113 su Amazon.it. One Piece New Edition n. 104 – Star Comics. Per rileggere il culmine della battaglia di Wano e ritrovare Luffy nel periodo del risveglio del Gear 5. Edizione italiana della collana New Edition, ISBN 9788822649942. Cerca One Piece New Edition 104 su Amazon.it. I link portano a ricerche per ISBN: verificare sempre lingua, collana e disponibilità prima dell’acquisto.