One Piece: il dettaglio che stravolge l’Ambizione del Re Conquistatore

Da quando Luffy e compagni si sono riuniti e hanno iniziato l’avventura nelle acque del Nuovo Mondo, alla ricerca del One Piece, l’Ambizione ha acquisito sempre più importanza. Eiichiro Oda ha finito per creare un power system fondato su due pilastri: l’Haki e i Frutti del Diavolo, evolvendoli e mostrandone lati nascosti e limiti col trascorrere del tempo.

E negli ultimi capitoli è arrivata una rivelazione fondamentale per capire la vera natura dell’Ambizione, almeno della sua forma più rara e potente: quella del Re Conquistatore che, si dice, sia posseduta solo da un individuo su un milione. Ma l’autore ha svelato solo di recente un dettaglio che stravolge la percezione di questo Haki così particolare.

⚠️ Attenzione: spoiler Da questo punto sono presenti anticipazioni sugli ultimi capitoli del manga di One Piece, compreso il capitolo 1197, e sugli sviluppi che riguardano Zoro e Sanji.

Il requisito per l’Haki del Re

Mentre Luffy è coinvolto nella battaglia contro Nerona Im in persona, al fianco di Hajrudin, Gaban e Loki, Zoro e Sanji si sono rivolti contro due Cavalieri Divini. Zoro è riuscito a padroneggiare l’Ambizione del Re e a sconfiggere Sommers, mentre Sanji ha dovuto lottare di più, anche su un piano psicologico oltre che fisico. L’abilità di Saint Killingham di manifestare gli incubi delle persone ha posto Sanji di fronte ai ricordi dei due anni trascorsi con Ivankov, nel regno di Kamabakka.

In quel periodo il cuoco dei Mugiwara dovette accettare la dura realtà: non era in grado di amare sé stesso e tantomeno sicuro delle proprie capacità e limiti. E come è emerso nei ricordi di Zoro è fondamentale conoscere a fondo sé stessi, e rispettarsi, per accedere all’Ambizione del Re Conquistatore.

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Sapete che Oda potrebbe aver inserito il segreto della vera natura del One Piece nella copertina del primo volume?

Vinsmoke Sanji, lo scudo di Luffy

Un dettaglio gettato lì, tramite i ricordi degli insegnamenti di Mihawk a Zoro, e i giorni sofferenti di Sanji lontano dai compagni, ma che cambia tutto. Zoro, infatti, ha sempre mostrato di poter attingere all’Haki del re, ma Sanji no. E molti appassionati davano per scontato che non potesse. Ma le ultime azioni del cuoco, soprattutto nel capitolo 1197 (disponibile gratuitamente in inglese su MangaPlus, piattaforma ufficiale di Shueisha) hanno mostrato il contrario: Sanji ha infuso gli ultimi calci a Killingham proprio con l’Ambizione del Re Conquistatore.

Ovviamente non è sufficiente credere in sé stessi e conoscersi bene per ottenerla, ma Sanji rappresenta un caso in cui chi potrebbe averla fatica a raggiungerla. Un tratto che evidenzia la sua fragilità umana, e che ora gli ha dato un potere straordinario. Dopotutto il leggendario Scopper Gaban, incontrato ad Elbaf, ha riconosciuto del potenziale nel giovane cuoco, e ora Sanji ha un nuovo percorso da poter intraprendere per migliorare e sostenere al meglio i suoi compagni. Lui stesso ne è consapevole, in quanto arriva a definirsi lo scudo di Luffy, mentre Zoro rappresenta la spada del capitano.

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